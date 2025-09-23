Autorizan el piragüismo en l'Albufera a un club de Silla

La Concejalía de Devesa-Albufera ha autorizado al Club de Piragüisme Silla la práctica de piragüismo en el lago de l’Albufera. Se trata de una autorización temporal, para la temporada de entrenamientos, que permitirá palear hasta el 31 de diciembre de 2025 y en unas condiciones muy determinadas para evitar cualquier daño en el entorno natura de un espacio protegido.

La autorización es exclusiva para socios del club y fija condiciones muy precisas para asegurar ese cuidado del entorno natural. Así, salidas únicamente desde el puerto de Silla, cuyos canales son el espacio habitual de entrenamiento para los miembros del club y para las actividades veraniegas de la escuela. No podrán salir más de 25 piraguas simultáneas, respeto a una distancia mínima de 100 metros de las riberas, islas y zonas de nidificación de aves, así como la prohibición de piraguas de competición y del acceso desde otros puntos no autorizados.

José Gosálbez, concejal de Devesa-Albufera, ha subrayado que “se trata de una actividad compatible con la conservación, siempre que se realice bajo normas claras y rigurosas”. El edil ha explicado que “con esta autorización ofrecemos a un club histórico de la Comunitat Valenciana la posibilidad de disfrutar del lago, al tiempo que reforzamos nuestro compromiso con la protección del parque”.

El piragüismo de aguas tranquilas tiene pocas opciones de práctica en la Comunitat Valenciana, al contrario que en otras latitudes donde sí que se dispone de entornos naturales o canales artificiales para su práctica. El río Xúquer es uno de los espacios también habituales (hay clubes en Algemesí, Antella, Sumacárcer...) mientras que otros surgen en las aguas remansadas de clubes náuticos o directamente entrenan en mar abierto -donde existe una modalidad de kayak de mar-.