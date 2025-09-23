Ni bodas, ni actividades nocturnas: Los usos prohibidos en la Casa Forestal del Saler

La histórica Casa Forestal del Saler, un exclusivo y acotado edificio donde durante años el ayuntamiento agasajaba a sus invitados VIP, como reyes y empresarios, ha reabierto, tras su restauración, para uso y disfrute ciudadano. La decisión de abrir esta antigua alquería, decorada con objetos lujosos procedentes de distintos edificios históricos entre los que destaca el famoso pavimento de la leyenda de la Sancha, la tomó en 2015 al poco de llegar a la Alcaldía el equipo de Joan Ribó, de Compromís, aunque ha tardado años en ser realidad. la Casa Forestal, cuya gestión depende de la Concejalía de la Devesa, en manos de Vox, se podrá visitar y usar para actividades como talleres después de décadas cerrada y sin uso.

El proyecto de renovación de la Casa Forestal, que costó medio millón de euros y acabó en 2023, se adjudicó al despacho del arquitecto Tito Llopis (Vetges Tu) que llevó a cabo una exhaustiva investigación sobre el origen, la historia y la decoración del edificio. Llopis documentó que la casa, con una tipología propia de alquería valenciana, se construyó antes de lo que se pensaba, en concreto, en 1906 (hasta ahora se daba como fecha de construcción 1920).

La Casa Forestal tras su restauración /

Situada en pleno corazón del bosque y a pocos pasos del mar, la Casa Forestal es un ejemplo de arquitectura tradicional, formada por dos edificios simétricos alrededor de un patio central. Construida entre 1906 y 1970 como vivienda para los guardas forestales de La Devesa de l’Albufera, fue hogar de varias familias hasta mediados del siglo XX. Hoy es un espacio público que combina historia, arte y naturaleza.

El edificio conserva elementos singulares, como un retablo cerámico del siglo XVIII, azulejos originales y una cocina tradicional con chimenea y cantarera. “Todo ello se ha rehabilitado para que la ciudadanía pueda disfrutar de un patrimonio que llevaba demasiado tiempo abandonado”, ha explicado el edil.

El ayuntamiento ha aprobado un protocolo de uso para la casa forestal que desde este verano puede ser visitada todos los sábados, domingos y festivos, de 10 a 13.30 horas. Los grupos de más de diez personas deben reservar previamente odevesa@valencia.es. El uso tanto del edificio de la “Casa Grande” como el del recinto exterior deberá cumplir con el objeto de las normas de este protocolo, rigiendo siempre el principio de prevalencia de protección del medio ambiente, explica el protocolo que establece como usos permitidos: las visitas individuales y en grupo (si supera las 9 personas se deberá concertar visita previamente), talleres y actividades educativas de carácter medioambiental en el recinto exterio o explanada, exposiciones, así como actos institucionales del serivicio de Protocolo y otros servicios del sector público institucional.

Prohibidas bodas, ferias o mercadillos

No se podrán realizar actividades que generen ruido, tanto fuera como dentro del edificio, ni actividades que generen la necesidad de luz artificial en el exterior, y no está permitida la realización de actividades nocturnas.

No se podrán celebrar en la Casa Forestal, donde se celebraron comidas para la realeza o los magnates que participan en la Copa del América, eventos sociales o festivos como bodas, bautizos, comuniones, presentaciones falleras, ferias o mercadillos, conciertos, proyecciones de filmaciones, entre otros.

Para hacer actividades educativas o talleres se deberá realizar la solicitud con al menos 15 días de antelación. Para Exposiciones, se deberá realizar la solicitud con al menos 2 meses de antelación.

La Casa Forestal es un símbolo para los pueblos del sur, en especial, para El Saler. En el Parque Natural de la Devesa queda todavía mucha obra dura que eliminar y espacio natural que recuperar. Los vecinos del Saler reclaman que la Casa Forestal se abra también entre semana no solo los fines de semana.