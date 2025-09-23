La policía local de València se moderniza: "Body cam", móviles y menos papeleo

El nuevo jefe de la Policía Local de València, Ángel Albendín, que "se estrenó" en el cargo el pasado 29 de abril, en plena crisis del gran apagón, ha avanzado este martes en un desayuno informativo los detalles de su estrategia para modernizar el cuerpo. La incorporación de tecnologías como las cámaras personales ("body cam"), al estilo de la policía americana, y terminales móviles (los agentes actualmente se comunican exclusivamente a través del clásico sistema de radio) son algunas de las nuevas medidas previstas tanto mejorar la seguridad de los agentes como del ciudadano.

El uso de terminales móviles (teléfonos o tablets) permitirá a los agentes "reducir burocracia" porque se podrán introducir los datos de las actuaciones en tiempo real evitando, al menos en parte, el gasto en tiempo que supone la redacción de informes policiales a posteriot. Se trata de manejar la información en tiempo real, explica Albendín. "Hay que actualizar los medios", asegura el nuevo jefe de policía que admite que no será un proceso rápido. La implantación de terminales (móviles o tablets) se hará de manera progresiva. La policía local la forman 1.700 agentes, lo que da un ratio de un agente por 470 habitantes, que debería incrementarse. La cifra deseable serían 1.900 agentes

"Hay que reducir la burocracia"

Albendín cree que el futuro pasa por la incorporación de la inteligencia artificial y el big data y por conseguir una policía "prospectiva", es decir, capaz de anticipar y prevenir conflictos. "Con la tecnología actual y a partir de la información que manejamos es posible identificar o localizar elementos que puedan acabar en conflicto". Y pone como ejemplo la información que pueden aportar cientos de cámaras de tráfico repartidas por toda la ciudad. "La información es nuestra herramienta de trabajo. El éxito está en trabajar bien esa información", detalla. Ángel Albendín que en dos décadas ha logrado traer a València 40 proyectos europeos, con cinco millones de inversión, para mejorar y modernizar la policía del "cap i casal".

El "sensor" de la policía de barrio

El otro pilar de la nueva policia que anuncian Albendín y el concejal de Seguridad, Jesús Carbonell, que también ha asistido al desayuno informativo y su equipo, es la cercanía. Para ello se va a recuperar la policía de barrio, con más de un centener de agentes en la calle. "La policía de barrio es el sensor de lo que ocurre en la ciudad".

Sobre la seguridad vial, una de las novedades es una unidad de policía en patinete. Lo anunció la alcaldesa, Mª José Catalá en el debate del Estado de la Ciudad, y Ángel Albedín ha dado algún detalle de lo que ya se está haciendo para implantar cuantos antes este servicio que se ha visto que era necesario con la irrupción en la ciudad de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Se está trabajando con la empresa Cecotec para diseñar un patinete adaptado a las necesidades de los agentes, con autonomía suficiente e identificable como vehículo policial. La idea es que haya 12 agentes, por parejas, patrullando en los carriles bici en busca de posibles infractores. Se barajó el uso de la bici pero finalmente se ha optado por el patinete como nuevo vehículo policial.

Desayuno informativo con el jefe de la Policía Local de València y el concejal de Seguridad, Jesús Carbonell / A.V.

Turistificación

Ofrecer una imagen de ciudad segura es otro de los objetivos de los agentes locales. "València es un foco de atracción para vivir y para el turismo" y trasladar una imagen de ciudad segura es una de las preocupaciones del nuevo jefe de la policía local. Sobre la turistificación asegura Albendín que es un fenómeno que afecta a unos pocos espacios muy concretos de la ciudad, como la Lonja o la Ciudad de las Artes, pero también otros nuevos espacios de gran potencial de atracción de público como el Roig Arena, en cuyo plan de movilidad se ha implicado la policía local. "De momento, no se han visto problemas en cuanto a la movilidad o el aparcamiento en este espacio", asegura Albendín.

Sobre el problema del sinhogarismo creciente en la ciudad y los desalojos de personas sin techo que se han llevado a cabo en el Jardín del Turia, Albedín señala que no es un problema policial, en el sentido de que no se puede ir más allá de una intervención cuando hay un conflicto o una percepción de inseguridad. Sobre el botellón también apunta Albedín que es un problema en algunas zonas de la ciudad como la plaza Honduras, aunque apunta que "es un fenómeno disperso y cambiante".

Con la tragedia de la dana aún muy presente, Albedín se ha referido al aprendizaje que supuso para el cuerpo la tragedia, en la que el se encargó de coordinar la movilidad en la ciudad con las grandes infraestructuras viarias destrozadas, entre ellas, el bypass.

La emergencia en potencia de las fallas

También se ha referido, a preguntas de los medios, al "caos organizado" que cada año representan las fallas que para la policía siempre son "una emergencia en potencia". "Cuando se concentra mucha gente suben las posibilidades de que se produzcan emergencias". En este sentido se están estudiando medidas para mejorar la seguridad frente a aglomeraciones como las que se producen durante la mascletà en la plaza del Ayuntamiento. "Se trabaja para minizar situaciones de emergencia.

El comisario Ángel Albendín sustituye, en comisión de servicios hasta octubre, al que ha sido durante décadas jefe de la policía, José Vicente Herrera. A partir de octubre ocupará formalmente el cargo.