València organiza un concierto para perros con ultrasonidos y partituras adaptadas

València dedicará el mes de octubre a los animales. El concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, y el decano de la facultad de Veterinaria de la Universidad Católica de València, Antonio Calvo, han presentado un acuerdo de colaboración mediante el cual se trascenderá el Día Mundial de los Animales (4 de octubre) para programar una mes completo de actividades dedicadas a las mascotas.

En el calendario destaca una actividad por original. El ayuntamiento celebrará un concierto para perros con partituras adaptadas a la sensibilidad y lenguaje de los animales. El autor del recital será Jesús Salvador "Chapi", integrante del Grupo Amores, que llevará el 4 de octubre a los jardines de Viveros –aún no se ha concretado hora– una propuesta con el tamiz de la música electrónica combinada con voces, cuerda y percusión.

‘Chapi’ lleva años ofreciendo este espectáculo en diferentes municipios de la provincia y en alguna ocasión ha explicado: “Los perros entienden y reaccionan a las palabras según su entonación. Base que me ha servido como punto de partida de este innovador concierto con una parte experimental ya que no sabemos, pese a las pruebas efectuadas, cuál será la reacción de los perros al escuchar la música o si se producirán reacciones de aullidos en cadena”.

La otra propuesta más innovadora de la programación será una marcha a pie con las mascotas de la casa por Viveros y los jardines del Turia. La programación del 4 de octubre la completan una gincana familiar, talleres lúdicos, zonas educativas y de esparcimiento o un fotomatón para posar con todos los miembros de la familia.

Asimismo, de manera complementaria, el sábado 18 de octubre se programará una feria solidaria de animales con talleres infantiles, desfiles para la adopción de animales, spa caninos, exhibiciones de los canes de Bomberos o Policía y la participación de entidades dedicadas al bienestar animal. Este evento tendrá lugar en el Tramo IX del Jardín del Turia de 10.00 a 19.00 horas y será para todos los públicos.

Finalmente, el ayuntamiento ha querido llevar la sensibilización sobre el cuidado y la tenencia de los animales, así como la convivencia con ellos en espacios de socialización de la ciudad, y ha programado talleres en cuatro barrios de València, fomentando la capilaridad formativa para una toma de conciencia más integral. La charla “¿Qué tienes que conocer para convivir con los animales de compañía?” se impartirá el 7 de octubre en la Junta Municipal de Ruzafa, el 14 de octubre en la Junta Municipal del Marítimo, el 21 de octubre en el Centro Cívico Goerlich y el martes 28 de octubre en la Junta Municipal de Abastos. En el siguiente enlace se puede consultar la agenda del mes de los animales.