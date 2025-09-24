Ampliación con historia del bar de Ricard Camarena del Mercado Central

Los elementos originales de los puestos del Mercado Central que han salido a la luz durantes las obras de ampliación del Central Bar de Ricard Camarena se integrarán en el nuevo espacio gastronómico. "No estaba previsto pero el proyecto de interiorismo se adaptará para integrar con el máximo respeto por la historia estos elementos", apuntan fuetnes del equipo del chef valenciano. Como informó Levante-EMV, en las obras de desmantelamiento de los siete puestos que se ganarán como zona de comedor del Central Bar han aparecido piezas originales del mercado modernista, en concreto, pavimentos de Nolla, rejas y elementos ornamentales de forja y bancadas de mármol completas.

Vendedores del mercado, templo del producto fresco de la capital y a la vez meca del turismo, manifestaron a este diario su preocupación sobre el destino de las piezas que durante las obras, que se realizan por la tarde para no interferir en la actividad normal del mercado, se estaban sacando. Consideran que las piezas deberían permanecer en el propio mercado. Las fuentes municipales consultadas al respecto apuntan que las piezas halladas, siempre bajo control arqueológico por parte tanto de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura como de la Sección de Arqueología (SIAM) del Ayuntamiento de València, se recuperarán y de ello se tiene que "encargar el propietario". Las mismas fuentes apuntan que tiene que ser Ricard Camarena quien recupere y ponga en valor los elementos originales del mercado.

En el equipo del afamado cocinero apuntan que no habían recibido notificación a este respecto por parte del ayuntamiento. Dicho esto aseguran que las piezas halladas "no son nuestras, son del mercado" y por tanto "lo normal es que se queden allí". Si el ayuntamiento decide que las piezas se queden aquí, se incluirá en el interiorismo, se rehará el proyecto para integrarlas". "Las reutilizaremos en nuestro local", apuntan. "Se pondrán en valor como ya hemos hecho en el Mercado de Colón". "Nos encanta mantener la historia" de los edificios, de hecho, aseguran las mismas fuentes, "tenemos a una arqueóloga vigilante todo el tiempo para que nada se destruya".

Fotografía antigua del Mercado Central / LEVANTE-EMV

"Nos interesa que la historia del edificio sea visible"

"Nos interesa que la historia del edificio sea visible. Que la gente lo disfrute". De hecho, hay piezas como las rejas de forja que se quedarán si o si porque no están ancladas al suelo.

Los siete puestos que forman parte de la ampliación están destinado a comedor, no habrá ampliación de la zona de cocina, por lo que la integración de estos elementos será menos complicada. "Vamos a hacer un comedor anexo para el Central Bar". Este restaurante, inaugurado hace ya casi una década se ubicó sobre el antiguo bar de la asociación de vendedores. Se trató de buscar una imagen homogénea acorde a la historia del local, con azulejos de terracota combinados con azulejo negro. En la ampliación se mantendrá la estética para que haya homogeneidad. "Va a ser un reto adaptar las piezas antiguas al espacio nuevo, pero se hará con máximo respeto por la historia".