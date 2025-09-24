El "cambio climático" se borra de los estatutos de la fundación "València Sostenible" de Catalá

Los estatutos del nuevo organismo autónomo impulsado por el gobierno municipal de la popular Mª José Catalá para fusionar las fundaciones València Clima i Energía y el Centro Mundial de la Alimentación Sostenible, creados por el anterior gobierno progresista, han borrado el término "cambio climático" incluido inicialmente a instancias de una enmienda presentada unas horas antes de la aprobación del texto en la Comisión de Urbanismo, Parques y Jardines y Mejora Climática que se celebra este miércoles en el Ayuntamiento de València. El PP, ha denunciado Compromís, "se auto enmienda y elimina toda referencia al cambio climático en los estatutos de València Sostenible". Para el concejal de la formación valencianista Sergi Campillo "es irresponsable, vergonzoso y negacionista” la modificación estatutaria de la nueva fundación.

El portavoz de Vox y concejal de la Devesa, José Gosálbez, cuyo grupo ademas tiene las competencias de Parques y Jardines envió una enmienda encaminada a eliminar toda referencia a la lucha contra el cambio. El edil propone una nueva redacción para los artículos 1, 4 y 5. En el objeto de la fundación se ha eliminado la "adaptación al cambio climático y la renaturalizción urbana" que ha sido sustituido por un simple "adaptación urbana". También se ha modificado el concepto "alimentación sostenible" por el de "alimentación saludable". El resto de objetivos (transición energética, educación y cultura energética y protección y gestión de los espacios natural y de la biodiversidad).

El artículo 5, que establece los fines del nuevo ente municipal, se han cambiado el de "transición energética y autoconsumo colectivo" por el de "eficiencia energética". También se modifica el de el fin de "educación y cultura climática" que se sustituye por el de "educación ambiental y energética" donde se introduce también la elaboración de diagnósticos territoriales vulnerabilidad ante catástrofes naturales. El apartado de adaptación climática y renaturalización desaparece y se susituye por el de "movilidad urbana eficiente" para reducir la contaminación ambiental y "respetando el bienestar de los vecinos y las diferentes modalidades de movilidad" Desaparecen de los estatutos alusiones a la restauración ecológica o a la ciclomovilidad.

La alimentación sostenible también es un término que incomoda a Vox que propone el término alimentación saludable y elimina conceptos como el de la soberanía alimentaria. También se elimina el término de economía circular, aunque se mantiene como fin la reducción de residuos y el reciclaje.

Promoción del negacionismo

Teniendo en cuenta lo que ha pasado con la dana, que es consecuencia directa de los efectos del cambio climático en nuestra ciudad y en toda l’Horta Sud; y teniendo en cuenta todas las olas de calor y las muertes que produce el cambio climático en esta ciudad, el gobierno de Catalá se dedica a promover el negacionismo científico, negando la evidencia científica del cambio climático. Y esto es muy peligroso, porque un gobierno que niega la evidencia científica es un gobierno que pone en riesgo la seguridad de los vecinos y vecinas de València”.

El objetivo del nuevo organismo es "racionalizar y optimizar" recursos en materia de medio ambiente urbano. Este nuevo ente municipal se suma a los otros seis que ya tiene el ayuntamiento para la gestión del Palau de la Música, la Fundación Deportiva Municipal, la Universidad Popular, el Consell Agrari y el Organismo Autónomo de Parques y Jardines dedicado, este último, al mantenimiento de los jardines singulares, como el Jardín del Turia. El ayuntamiento también anuncia que externalizará ahora la limpieza y manteniemiento del gran pulmón verde de la ciudad y sacará a concesión este servicio.