El estramonio dispara las alertas en Castellar-Oliveral

Las alertas se han disparado entre los vecinos de Castellar-Oliver tras detectarse estramonio, una planta muy tóxica, en el solar de las obras inacabadas de la plaza de la Figuereta. Lo ha advertido Compromís en redes sociales recordando que el estramonio es una "planta muy peligrosa, sobre todo, si hay niños o animales que puedan entrar en contacto con ella". Compromís explica la presencia de esta planta, la conocido como "planta de las brujas", inusual en ambientes urbanos, porque las obras de la plaza llevan tres años paradas y en la zona se acumula basura y malas hierbas.