La megafonía de emergencias llega a la Torre y los vecinos confían en que los avisos "lleguen a tiempo"

El Ayuntamiento de València, a través del Servicio Municipal de Bomberos, ha instalado un sistema de alertas en La Torre, una de las tres pedanías del sur de València que quedaron arrasadasa por la dana, para poder prevenir a la población ante la amenaza de emergencias de todo tipo (lluvias torrenciales, riadas, inundaciones…). Se trata de un sistema sonoro, con un alcance hasta tres kilómetros y de carácter omnidireccional que, tal como ha explicado el concejal de Bomberos, se prevé extender al resto de pedanías.

La alcaldesa, Mª José Catalá, anunció la implementación de este sistema de aviso a la ciudadanía en el Debate sobre el estado de la ciudad que se celebró el pasado día 11. Catalá dio a conocer el desarrollo de este proyecto de avisos sonoros a la población, que sigue los pasos de las alertas que se utilizan en países con una arraigada cultura de la emergencia como Japón. La iniciativa se va a poner en uso como un proyecto piloto y, para ello, la próxima semana se prevé realizar un simulacro que permitirá comprobar el alcance y eficacia del mecanismo. El dispositivo consta de una sirena ubicada en elevado, con una potencia de 1.200 watios, que puede escucharse a una distancia de dos a tres kilómetros. Además, para garantizar que el sonido llega a todos los puntos, se han dispuesto 8 altavoces que permiten que la alarma se escuche de forma omnidireccional.

Los vecinos de la Torre, por su parte, han instado este miércoles al ayuntamiento a informar bien y previamente a la población antes de llevar a cabo el simulacro para evitar que la gente "se asuste". En la Torre fallecieron 11 personas durante la fatídica dana. "Esperamos que el aviso llegue bien a todas partes ya que el servicio de bando actual no abarca a toda la población y quien deba dar la orden para ponerla en marcha de verdad lo haga a tiempo", asegura la Presidenta de la Associació de Veïnes i VeïnsLa Torre, Aniuska Dolz.

Simulacros

La alarma se activa mediante control remoto desde el Centro de Telecomunicaciones de Bomberos, aunque también se puede conectar al CISE (Centro Integral de Seguridad y Emergencias de València) o integrarlo en la red TETRA (redes de comunicaciones críticas para emergencias). La iniciativa se enmarca en Plan de infraestructuras críticas 2026-2031 del Ayuntamiento, que la alcaldesa presentó días atrás, y que contempla una inversión de 120 millones de euros. El desarrollo del Plan convertirá a València, tal como subrayó Catalá en la presentación de la iniciativa, en “la primera gran ciudad de toda Europa autosuficiente en el suministro de agua potable en situaciones críticas o de emergencia”, tal como subrayan en el equipo de gobierno de Catalá. Además, el plan incluye actuaciones como la instalación de cámaras de vigilancia en el Nuevo Cauce del Río para tener monitorizada su crecida, así como en el barranco del Carraixet. O el proyecto que desarrolla la Policía Local de València junto a otros seis socios de cuatro países, financiado por la Comisión Europea con más de 200.000 euros, que integra tecnologías punteras e inteligencia artificial para la gestión de catástrofes y la protección de espacios naturales y aglomeraciones humanas, entre otras iniciativas.

En el caso de la puesta en marcha del proyecto de alarmas en La Torre, la iniciativa va acompañada de la formación específica a la ciudadanía mediante el Plan València + Segura. Asimismo, se incluye un estudio sobre la población más vulnerable para establecer puntos prioritarios de evacuación si fuera necesario.

Tal como ha explicado el concejal de Bomberos, Juan Carlos Caballero, “se trata de complementar el estudio de riesgo de inundaciones particularizado de la ciudad y las pedanías, cuya licitación está en marcha, de manera que los bomberos puedan tener una herramienta más exhaustiva para analizar la peligrosidad y el riesgo de las inundaciones de tipo fluvial en nuestro término municipal”. “La prioridad –ha añadido el edil- es mejorar la seguridad de la ciudadanía mediante acciones en todas las fases de una emergencia climática”.

Extender a otras pedanías

Se establecen tres fases de acción: la fase previa, en la que la prevención se lleva a cabo a través de una serie de acciones formativas y divulgativas (Valencia + Segura). La fase de alerta, en la que se implementan los nuevos sistemas de aviso (sirenas). Y la fase de emergencia, en la que se determinan los puntos de reunión para la evacuación de las personas que no se pueden confinar y el conocimiento de qué población concreta es vulnerable en situación de emergencia. En estos casos, se incluyen los simulacros y protocolos específicos para cada pedanía.

De hecho, ha añadido Caballero, desde el Servicio de Bomberos ya se está trabajando en un estudio pormenorizado de la pedanía, en el que se detalla el número de plantas bajas que no disponen de plantas superiores que puedan servir como refugio; así como el número de personas mayores que viven solas y de personas con discapacidad, que requieren de atención más especializada en caso de confinamiento o rescate y evacuación.

Una vez realizado el simulacro del nuevo sistema de alarmas, se analizara su efectividad y se estudiara la forma de extender sirenas y procedimientos al resto de pedanías de València.