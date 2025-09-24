La Policía Local de València renueva el fondo de armario

El Ayuntamiento de València ha acordado sacar a licitación pública el suministro de prendas de uniformidad (trajes de gala) para el personal masculino y femenino de la Policía Local. Para ello, los servicios municipales han reservado una partida económica de 72.346 euros. El objetivo de este contrato es dotar de la uniformidad de gala a los policías de la escala ejecutiva (inspectores e intendentes), así como a los agentes de protocolo, que representan al cuerpo de la Policía Local en el marco de sus funciones durante actos sociales, religiosos y de índole institucional. El Ayuntamiento considera que es una inversión esencial para garantizar una adecuada representación y visibilidad de la institución policial en los eventos oficiales y públicos, en línea con los principios de profesionalismo, imagen institucional y respeto hacia la comunidad.

La renovación del fondo de armario de la Policía Local comprende el suministro de 77 guerreras de gala, 72 pantalones, cinco faldas, 77 camisas blancas de manga larga, 77 corbatas negras, 77 gorras de plato y de topete para las diferentes escalas policiales, 77 hombreras con heráldica bordada a mano y a máquina, 72 zapatos de gala de hombre y cinco de mujer, así como 273 pares de guantes de gala blancos. La empresa que resulte adjudicataria deberá tener en cuenta la diversidad de tallaje del personal del cuerpo y prestará atención a los patrones femeninos y masculinos. Además, las prendas suministradas deberán cumplir las normas de seguridad laboral, calidad, conservación, limpieza, homologación y uniformidad que determina la legislación vigente.

Poliester y lana de alta calidad

Los pliegos técnicos que forman parte del expediente recogen con detalle la descripción de cada una de las prendas. Así, por ejemplo, la guerrera —una chaqueta ajustada y abrochada desde el cuello— deberá estar confeccionada en un tejido mezcla de poliéster y lana de alta calidad, de color azul marino oscuro o azul noche, abierta en el centro delantero. La prenda llevará canutillos/porta hombreras en las hombreras de 30 mm de ancho transversal al hombro por 70 milímetros de largo longitudinal al hombro, en forma de pasador. La guerrera tendrá un corte entallado y entretelada, forrado y con armados en los hombros, que realza la figura y mantiene una postura formal, con costuras bien definidas.

La gorra de plato para la temporada de invierno es de color azul noche, se compone de plato, nesgas, cinturón, visera, barboquejo, sudadero, escudo constitucional, forro y botones. El plato es flexible, o ligeramente armado, de forma ovoidal sin aro, siendo su eje mayor, 45 milímetros menos que la mitad de la medida periférica de la cabeza del usuario, y el menor 60 milímetros menos. En el caso de los zapatos de gala de mujer, la empresa adjudicataria deberá suministrar un zapato femenino tipo salón de piel, forrado en la pala con microfibra técnica. Ha de tener la horma recta con la puntera redondeada y el contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Además, la plantilla será acolchada de microfibra técnica sobre espuma de poliuretano con tratamiento anti-bacterias y carbón activado. La suela será de poliuretano con inserto de TPU antideslizante.