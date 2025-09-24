Los presupuestos participativos de València se quedan sin fecha de votación

La concejala socialista Elisa Valía ha denunciado que el gobierno de María José Catalá sigue paralizando los presupuestos participativos más de dos años después de que el gobierno progresista celebrase la última edición con un presupuesto de 16 millones de euros. La edil ha señalado que la Concejalía de Participación ha vuelto a posponer una vez más la votación de los proyectos que eligieron los vecinos y esta vez sin fecha para la votación ciudadana.

“El Partido Popular ha vuelto a retrasar la fecha de votación ciudadana de los presupuestos participativos. Esto forma parte, como llevamos denunciando desde el Partido Socialista, de la estrategia de la señora Catalá para laminar la participación ciudadana en la ciudad e ir eliminando todos los mecanismos e instrumentos que tenían los vecinos y vecinas para opinar sobre el futuro de la ciudad y cómo debe construirse la ciudad de València”, ha señalado Elisa Valía. De momento, ha dicho, “se han perdido los 8 millones de euros para los barrios correspondientes a 2024 porque Catalá decidió no celebrarlos sin ningún tipo de justificación”.

En el primer calendario que ofreció el gobierno municipal, después de tres años sin celebrar los presupuestos participativos, se indicaba que los apoyos a los proyectos se recogerían entre el 1 y el 22 de junio mientras que el estudio de viabilidad, es decir, la valoración de los técnicos municipales, comenzaría el 23 de junio y podría extenderse como máximo hasta el 14 de septiembre para que las votaciones definitivas se realizaran un día después, el 15 de septiembre.

Sin embargo, pasadas unas semanas, el Ayuntamiento modificó los plazos para extender el estudio de la viabilidad hasta el 29 de septiembre y la votación del 29 de septiembre hasta el 31 de octubre, es decir, 15 días más de lo establecido inicialmente. Ahora, Participación ha vuelto a introducir cambios y la votación definitiva ya no tiene una fecha determinada, sino que se limita a informar de que se producirá “próximamente”.

Esta situación, a juicio de Valía, supone un claro desprecio de este gobierno municipal a la participación ciudadana, ya que ni tan siquiera se cumplen los plazos que el propio Ayuntamiento se fijó después de varios años sin celebrar los presupuestos participativos como estaban previstos y como hizo el gobierno progresista. La socialista considera que el nuevo aplazamiento implicará que los proyectos no se puedan iniciar antes de que comience 2026.

“Los cambios demuestran un absoluto caos organizativo y una forma de entender la política que cree que por ser alcaldesa ya puede hacer y deshacer como ella considere: de espaldas a los vecinos y vecinas, obviando los criterios de expertos y dándole sus pensadetes a los proyectos para hacerlos como a ella le gustaría y no como València se merece”, ha lamentado Valía.

16 millones de euros comprometidos

Sin embargo, desde el equipo de gobierno defienden que en la Resolución de 7 de abril de 2025 por la que se convocó el proceso de presupuestos participativos VLCParticipa 2025/2026 ya se decía que las votaciones se desarrollarían una vez concluida la fase previa de análisis de la viabilidad técnica de las propuestas presentadas. Concretamente, se decía que a partir del 15 de septiembre, precisando que la fecha exacta de inicio de las votaciones se fijaría en una nueva resolución, una vez finalizado por los distintos Servicios municipales el análisis de viabilidad técnica.

“Debido al éxito de esta convocatoria aprobada por el actual Gobierno Municipal, en la que se ha registrado un récord histórico de participación ciudadana, con más de 2.700 propuestas presentadas (1.200 más que en la edición 2022-2023 convocada por el anterior Gobierno municipal), el proceso de análisis de tan elevado número de propuestas por parte de los diferentes Servicios Municipales está requiriendo del tiempo necesario para completar esta revisión técnica”, señalan fuentes del gobierno municipal.

“No obstante, esta fase de análisis de la viabilidad técnica se está completando en la actualidad y próximamente se aprobarán y anunciarán las fechas de las votaciones, con la máxima difusión entre la ciudadanía, de igual manera que se ha hecho, a través de campañas informativas y divulgativas, con las fases anteriores. Esto es lo que parece molestar al Partido Socialista de la ciudad, el éxito de participación ciudadana en un proceso que se está desarrollando con total normalidad, en el marco de las fechas anunciadas, y al que el actual Gobierno municipal va a destinar los 16 millones de euros inicialmente comprometidos”; cierran las mismas fuentes.