Procesiones, exhibición de la senyera, pirotecnia, Moros y Cristianos. Programa del 9 d'Octubre de València

Dos espectáculos pirotécnicos, dos desfiles de Moros y Cristianos -uno adulto y otro infantil- y un festival folclórico acompañan a los actos principales de la festividad del 9 d'Octubre: la exhibición de la Senyera en el Salón de Cristal y la Procesión Cívica. Los actos institucionales se completan con los que organizan entidades privadas, principalmente la Federación Valenciana de Moros y Cristianos.

Precisamente éstos son los que aportan la única novedad en el programa: la incorporación -más bien, la recuperación- de un desfile infantil que se celebrará el sábado 4, como preludio a las Embajadas de la Conquista.

La Senyera se exhibirá en el salón la víspera y estará acompañado de un festival de bailes regionales en la plaza.

El recorrido ya consolida su trazado habitual recuperado tras las obras en el centro de la ciudad y tendrá su parada en la Catedral para celebrar el Te Deum.

Jueves, 25 de septiembre

19.30 h. En el Salón de Cristal, Pregón de la Fiesta de Moros y Cristianos de la ciudad a cargo de la concejala de Fiestas, Mónica Gil.

Domingo, 28 de septiembre

20 h. En el Parque Central (Estany de la Panderola), representación de la obra “Un 9 d’Octubre en Russafa”, de la Agrupación de Fallas de Ruzafa

Sábado, 4 de octubre

Todo el día. Inauguración del Mercado Medieval en el Jardín del Turia, entre el Puente de la Exposición y el de las flores. Abierto hasta el 12 de octubre

17 h. Entrada de Moros y Cristianos Infantil. Recorrido: Plaza del Tossal, Caballeros, Serranos y Plaça dels Furs.

20 h. Embajadas de la Conquista en la Plaça dels Furs.

Mercado Medieval en el Jardín del Turia / Germán Caballero

Domingo, 5 de octubre

12 h. Alardo de Arcabucería de la fiesta de Moros y Cristianos.

Recorrido: Reina, San Vicente, Ayuntamiento

18 h. En el Parque Central (Estany de la Panderola), “Dansà” con motivo del 9 d’Octubre de la Agrupación de Fallas de Ruzafa

19 h. En el Palau de les Arts, Concierto de la Banda Municipal de València

Miércoles, 8 de octubre

10 h. - 14 h. / 15.30 h. 21 h. En el Salón de Cristal del Ayuntamiento, exposición de la Senyera.

19, 19.30 y 20 h. En el Salón de Cristal, interpretación del Cant a la Senyera por la Coral Polifónica Valentina.

19.30 h. En la plaza del Ayuntamiento, Festival de Folclore, con la participación del Grup Castelló, El Portitxol, Alimara y la Colla Dos i Dos Folk. A las 21 h. Dansà popular

23.59 h. En el Puente de Monteolivete, Castillo de Fuegos Artificiales a cargo de la Pirotencia del Mediterráneo

La procesión cívica deja imágenes para la historia / LEVANTE-EMV

Jueves, 9 de octubre

12 h. En la Iglesia de San Valero, misa y homenaje a Jaume I y Zayán de la Agrupación de Fallas de Ruzafa

12 h. Procesión Cívica y Ofrenda a Jaume I.

Recorrido: Ayuntamiento, San Vicente, Plaza de la Reina (Parada para el Te Deum de la Catedral), Barchilla, Reina, Paz, Alfonso el Magnánimo. Regreso por Pintor Sorolla y Barcas hasta la Plaza del Ayuntamiento para el regreso de la Senyera a la Casa de la Vila.

Al acabar, "mascletà" a cargo de la Pirotecnia Tamarit.

Recorrido de la Entrada de Moros y Cristianos / RLV

16.30 h. Bajada de Gloria de la Entrada de Moros y Cristianos desde la Plaza del Ayuntamiento a la Glorieta

17 h. Entrada de Moros y Cristianos de FeVaMiC.

Recorrido: Glorieta, Paz, Poeta Querol, Barcas, Plaza del Ayuntamiento y Marqués de Sotelo.

19 h. En el Palau de les Arts, Concierto de la Orquesta de València