Convierten una guardería en bajos turísticos dentro de un patio interior de Arrancapins

Los 14 bajos turísticos que se están construyendo en un patio interior de Aiora no son, según parece, un caso aislado en la ciudad de València. Los apartamentos siguen proliferando pese a la moratoria impuesta por el gobierno municipal de PP y Vox el 28 de mayo de 2024, que se ha prorrogado un año más. Mientras tanto, en esta especie de barbecho para el negocio, las promotoras que tramitaron su licencia o declaración responsable antes del cerrojazo han seguido construyendo sus alojamientos, y en los últimos meses algunos edificios de la calle Cuenca, en Arrancapins, han observado con cierta desazón cómo avanza un proyecto turístico dentro de su patio interior.

En el número 49 de la citada calle, detrás de un edificio de 14 viviendas, se esconde un local en forma de L con 477 metros cuadrados de superficie. Su acceso está en uno de los bajos del bloque residencial, tras lo cual aparecerá un corredor que dará acceso a cinco pisos, algunos de dos habitaciones. En el techo del local empiezan a percibirse las divisiones de los alojamientos realizadas con pequeños muros de ladrillo visto.

Obras en las terrazas de cinco apartamentos turísticos / Levante-EMV

Según han confirmado fuentes municipales a Levante-EMV, la mercantil presentó toda la documentación y proyecto antes de la moratoria, de modo que no está afectada por ella. El servicio municipal de inspección tiene planificado y trasladado un pase para la visita y emisión del informe sobre el estado de ejecución de las obras, que aún no han concluido. Entonces se determinará si los apartamentos cumplen con los requerimientos de ventilación, evacuación, etc.

Más allá de la construcción de nuevos apartamentos, algo que dejó de ser noticia en València, el proyecto es relevante por dos motivos. Primero, se está construyendo en el espacio libre entre diversos edificios residenciales, con las molestias que de esto podría derivarse. “No entendemos cómo han podido darles las licencias para un negocio así. Además se ha comentado que los apartamentos pudieran tener incluso terraza chill out, veremos, pero a los vecinos de los edificios aledaños les preocupa que se monten juergas todas las semanas en un espacio que debería ser para el descanso familiar”, denuncian fuentes de la Asociación de Vecinos Abastos Finca Roja.

Arreón a las licencias urbanísticas El pleno ordinario que se celebrará el próximo lunes en el Ayuntamiento de València aprobará dos nuevas ordenanzas encaminadas una a agilizar la concesión de licencias y la otra a atajar el descontrol en la apertura de zanja de obras y servicios en la ciudad. Como trámite previo, ambas han sido aprobadas en la comisión de Urbanismo celebrada este miércoles. La Ordenanza reguladora de licencias urbanísticas y de actividades y otros títulos habilitantes del Ayuntamiento de València se incluyó en el plan de choque impulsado por el gobierno del PP y Vox para desatascar el tapón de las licencias de obra y actividad a través de la externalización de trámites a través de las denominadas entidades colaboradoras (Ecuvs) La modificación de la ordenanza de licencias unifica y simplifica procedimientos, así como potenciar el funcionamiento por medios electrónicos. La simplificación de los procedimientos y la tramitación por medios electrónicos traerá consigo además una mejor gestión de los recursos municipales y el desarrollo de la actividad económica. Por otro lado, la comisión también ha aprobado la Ordenanza de Obras en dominio público cuyo objetivo es mejorar la calidad de las intervenciones que se hacen en València, para acabar con el parcheado en las calles y que "el acabado final mejore el aspecto de la ciudad”. En dos años se han autorizado 57.775 zanjas en toda la ciudad, 15.043 son obras de particulares y comunidades vecinales, lo que supone un incremento del 17,1% en relación al mismo periodo anterior

La otra circunstancia llamativa es el uso anterior de este local. Durante años fue una guardería privada llamada Chupetín que dió servicio a las familias del barrio, de hecho aún figura la placa del negocio colocada en el acceso al bajo. Antes de comenzar las obras, ya habiendo cerrado el local, seguía viéndose mobiliario infantil de plástico en las terrazas. Pero los trastes desaparecieron hace meses cuando los operarios empezaron a acondicionar un espacio que durante al menos una década estuvo sin ningún tipo de actividad. Los apartamentos turísticos lindarán ahora con el patio de un centro educativo concertado, el Colegio Diocesano Nuestra Señora del Socorro.

“Este barrio era de los pocos en el centro que se mantenía al margen de la gentrificación, pero últimamente nos está llegando la presión de Ciutat Vella o Russafa y estamos viendo cómo se empieza a llenar de bajos turísticos”, lamentan en la asociación vecinal Abastos Finca Roja. “En la misma calle Cuenca de hecho acaban de montar otros seis apartamentos turísticos en unos bajos que también estuvieron durante muchos años abandonados. De repente están eclosionando. Eso hace que los precios de la vivienda también se estén encareciendo una barbaridad”, añaden.

Los apartamentos turísticos con el patio del colegio al fondo / Levante-EMV

No obstante, Arrancapins es uno de los barrios donde el ayuntamiento permitirá más margen de crecimiento turístico: la futura norma fijará un límite del 8 % de plazas turísticas respecto a la número de vecinos empadronados en un barrio y, según el informe en el que se basa esta ordenanza, Arrancapins actualmente cuenta con un 2,33 % de plazas turísticas por población. En el citado informe constan 41 viviendas de uso turístico y cinco hoteles dentro del barrio.