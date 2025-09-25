Los pueblos del sur piden un plan propio de la EMT frente al aislamiento
Los vecinos de Castellar l'Oliveral presentan unas 2.000 alegaciones contra el nuevo diseño planteado por Movilidad. Denuncian que sus líneas de conexión con la ciudad serán demasiado largas y tendrán una frecuencia insuficiente
Los vecinos de las pedanías del sur están cansados de sufrir un agravio histórico en materia de movilidad respecto al resto de ciudadanos de València. El Plan Sur resultó esencial para contener la barrancada del 29 de octubre, funciona como cinturón de seguridad frente a inundaciones, pero también supuso una frontera poco permeable para gente que antes llegaba a la ciudad andando o en bicicleta y hace largos trayectos en carretera.
La semana pasada, estos pueblos se reunieron en una “jornada histórica” con más de 100 personas procedentes de La Torre-Faitanar, Castellar l’Oliveral, Forn d’Alcedo, En Corts, Pinedo, El Saler, El Palmar y El Perellonet para elaborar un documento donde se recogen las principales reivindicaciones y propuestas de futuro frente a, según denuncian, el trato desigual y la carencia de atención por parte de las instituciones.
Uno de los puntos abordados fue la movilidad entre pueblos y la conexión con la ciudad. “Desde que tenemos el Plan Sur y el resto de infraestructuras como la V30 o la V31 muchos caminos rurales han desaparecido, aquellos que nos permitían conectar con más facilidad”, lamentan fuentes de las asociaciones vecinales presentes en el encuentro. “Somos un territorio con características específicas. Somos la huerta sur de València, activa y productiva. Tenemos playas y el marjal de l' Albufera. Queremos sentarnos con el concejal de Movilidad y elaborar un plan de la EMT propio para los pueblos del sur atendiendo a todos nuestros condicionantes”, añaden las mismas fuentes. “Esto no es una cuestión partidista. Todos los gobiernos nos han tenido abandonados. Necesitamos un trabajo serio”.
En algunas pedanías el debate sobre la movilidad ha colmado la paciencia de los vecinos. Es el caso de Castellar l’Oliveral, donde se han presentado hasta 2.000 alegaciones contra el plan director de la EMT diseñado por la Concejalía de Jesús Carbonell. Todas las alegaciones responden a un modelo diseñado desde la asociación vecinal del pueblo y contienen la misma reivindicación.
En primer lugar, dicen que el nuevo diseño transforma la línea 14, corta y directa, en una línea larga y circular con mayor dependencia de incidencias durante el trayecto. Además alegan que la nueva línea les desconecta de los que han venido siendo sus barrios de referencia, como Montolivet y Russafa, mientras que la alternativa les lleva por el entorno del Roig Arena con el que no tienen especial conexión –donde además se puede prever mayor congestión de tráfico–. A cambio, los vecinos proponen mantener la configuración actual de la línea, garantizando la conexión con barrios históricos, centros de salud y el centro comercial El Saler; reducir la frecuencia de paso para agilizar el trayecto; o crear una nueva línea específica para dar servicio al Roig Arena.
La segunda queja tiene que ver con la línea 23 y su sustitución por la C23 que, para los vecinos, tiene una longitud excesiva por zonas de gran congestión como la Rotonda de los Anzuelos. Y lamentan que se mantenga una frecuencia “insuficiente” de 30 minutos. En su lugar reclaman un tiempo máximo de paso de 20 minutos y rutas alternativas que eviten zonas de tráfico conflictivo, habida cuenta de que los trayectos ya son suficientemente tediosos desde la pedanía. La tercera crítica es más bien una consideración general y piden no sacrificar el servicio actual de barrios y vecinos en favor de la movilidad hacia el nuevo pabellón de la ciudad.
Tras la amplia participación vecinal el titular de Movilidad acudió el martes a Castellar l’Oliveral para escuchar en directo las necesidades de los vecinos. En la sala no cabía un alfiler y la reunión tuvo cierta tensión, según algunos asistentes, y Carbonell se abrió a estudiar los casos. También defendió su plan director. “En el ayuntamiento dicen que no han hecho un plan director centralista, que habrá más gente mejor conectada, pero algunos barrios seguimos careciendo de la atención necesaria porque en sus estadísticas no tenemos suficiente representación”, lamenta Empar Puchades, portavoz de la asociación vecinal de Castellar l’Oliveral.
Los vecinos de Natzaret cuestionan la modificación de la Línea 95
La Asociación de Vecinos de Natzaret ha pedido que el Plan Director de la EMT 2025-2029 considere el barrio como importante nexo de unión de la ciudad con la fachada marítima, con el Jardín del Turia como guía hasta el Parque de Desembocadura, y formar parte del transporte público del litoral de la ciudad de València. Para ello, piden, es importante “mejorar el transporte público de la fachada marítima con el norte del litoral, a partir del actual trazado del 95, y haciendo planes de futuro para ampliarlo hacia el sur”.
“No podemos consentir la eliminación radical de la Línea 95 que presta servicio a Natzaret y Moreras. Conservan el nombre de la línea, pero el recorrido no tiene nada que ver. El 95 es imprescindible para el barrio, tiene un recorrido lineal, rápido y cruza toda la ciudad y nos lleva a la playa más cercana sin transbordos. Pero nuestra propuesta no es solo para ir a la playa, sino que forma parte de la línea del Litoral hacia el norte por el puente de Astilleros, y a medio o largo plazo, de su extensión hacia el sur para completar su abrazo con el mar en los casi 20 kilómetros de línea de costa de nuestra ciudad, por lo que proponemos que la Línea 95 lo haga posible desde Natzaret”, reclaman los vecinos.
En la actualidad, los autobuses articulados de la Línea 95 pasan por calles estrechas como Calle Parque, rotondas como Plaza Aras de los Olmos o con doble curva Mayor/Castell de Pop y Castell de Pop a Camino Canal de la Albufera. Según los vecinos, estos pasos tienen cierto peligro, por tanto –piden– “habría que valorar la propuesta de modificar y acortar el itinerario por el vial existente entre Moreras y Natzaret, como se hace desde hace muchos años durante el periodo fallero”.
Finalmente, los vecinos del barrio marítimo dicen que la “indeseada modificación del recorrido de la Línea 95 en la segunda fase en 2026 excluyendo a Natzaret y Moreras supondría recargar la Línea 4 de turistas quedando saturada la única línea de la EMT que nos llevaría al centro de la ciudad”. La modificación propuesta por el Ayuntamiento, añaden, “no tiene en cuenta una previsión de transporte público también para nuevos proyectos en marcha como el Parque de Desembocadura o la Ciudad Deportiva del Levante, lo que podría saturar el barrio de coches dificultando la movilidad sostenible para el vecindario”.
