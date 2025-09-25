Los pueblos del sur piden un plan propio de la EMT frente al aislamiento

Los vecinos de las pedanías del sur están cansados de sufrir un agravio histórico en materia de movilidad respecto al resto de ciudadanos de València. El Plan Sur resultó esencial para contener la barrancada del 29 de octubre, funciona como cinturón de seguridad frente a inundaciones, pero también supuso una frontera poco permeable para gente que antes llegaba a la ciudad andando o en bicicleta y hace largos trayectos en carretera.

La semana pasada, estos pueblos se reunieron en una “jornada histórica” con más de 100 personas procedentes de La Torre-Faitanar, Castellar l’Oliveral, Forn d’Alcedo, En Corts, Pinedo, El Saler, El Palmar y El Perellonet para elaborar un documento donde se recogen las principales reivindicaciones y propuestas de futuro frente a, según denuncian, el trato desigual y la carencia de atención por parte de las instituciones.

Uno de los puntos abordados fue la movilidad entre pueblos y la conexión con la ciudad. “Desde que tenemos el Plan Sur y el resto de infraestructuras como la V30 o la V31 muchos caminos rurales han desaparecido, aquellos que nos permitían conectar con más facilidad”, lamentan fuentes de las asociaciones vecinales presentes en el encuentro. “Somos un territorio con características específicas. Somos la huerta sur de València, activa y productiva. Tenemos playas y el marjal de l' Albufera. Queremos sentarnos con el concejal de Movilidad y elaborar un plan de la EMT propio para los pueblos del sur atendiendo a todos nuestros condicionantes”, añaden las mismas fuentes. “Esto no es una cuestión partidista. Todos los gobiernos nos han tenido abandonados. Necesitamos un trabajo serio”.

En algunas pedanías el debate sobre la movilidad ha colmado la paciencia de los vecinos. Es el caso de Castellar l’Oliveral, donde se han presentado hasta 2.000 alegaciones contra el plan director de la EMT diseñado por la Concejalía de Jesús Carbonell. Todas las alegaciones responden a un modelo diseñado desde la asociación vecinal del pueblo y contienen la misma reivindicación.

Grupo de trabajo de los pueblos del sur / Levante-EMV

En primer lugar, dicen que el nuevo diseño transforma la línea 14, corta y directa, en una línea larga y circular con mayor dependencia de incidencias durante el trayecto. Además alegan que la nueva línea les desconecta de los que han venido siendo sus barrios de referencia, como Montolivet y Russafa, mientras que la alternativa les lleva por el entorno del Roig Arena con el que no tienen especial conexión –donde además se puede prever mayor congestión de tráfico–. A cambio, los vecinos proponen mantener la configuración actual de la línea, garantizando la conexión con barrios históricos, centros de salud y el centro comercial El Saler; reducir la frecuencia de paso para agilizar el trayecto; o crear una nueva línea específica para dar servicio al Roig Arena.

La segunda queja tiene que ver con la línea 23 y su sustitución por la C23 que, para los vecinos, tiene una longitud excesiva por zonas de gran congestión como la Rotonda de los Anzuelos. Y lamentan que se mantenga una frecuencia “insuficiente” de 30 minutos. En su lugar reclaman un tiempo máximo de paso de 20 minutos y rutas alternativas que eviten zonas de tráfico conflictivo, habida cuenta de que los trayectos ya son suficientemente tediosos desde la pedanía. La tercera crítica es más bien una consideración general y piden no sacrificar el servicio actual de barrios y vecinos en favor de la movilidad hacia el nuevo pabellón de la ciudad.

Encuentro entre pedanías del sur / Levante-EMV

Tras la amplia participación vecinal el titular de Movilidad acudió el martes a Castellar l’Oliveral para escuchar en directo las necesidades de los vecinos. En la sala no cabía un alfiler y la reunión tuvo cierta tensión, según algunos asistentes, y Carbonell se abrió a estudiar los casos. También defendió su plan director. “En el ayuntamiento dicen que no han hecho un plan director centralista, que habrá más gente mejor conectada, pero algunos barrios seguimos careciendo de la atención necesaria porque en sus estadísticas no tenemos suficiente representación”, lamenta Empar Puchades, portavoz de la asociación vecinal de Castellar l’Oliveral.