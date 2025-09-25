La candidatura a Reserva de la Biosfera de l’Albufera avanza con las jornadas participativas sobre el modelo de gestión

La población de Castellar-l'Oliveral ha sido escenario de la nueva jornada de participación ciudadana necesaria para avanzar en la declaración del Parque Natural de l'Albufera como Reserva de la Biosfera.

De acuerdo con las directrices que marca la Unesco, se requiere no solo el consenso entre los ayuntamientos ribereños -que ya existe- sino la participación popular para determinar la convivencia entre las actividades tradicionales y las normativas que emanarán de la declaración, para garantizar la sostenibilidad del entorno natural.

En este caso, por ello, acudieron expertos naturalistas, técnicos municipales, técnicos de la Generalitat Valenciana, asociaciones de vecinos, entidades medioambientales, miembros de las comunidades de pescadores y cazadores, representantes de los agricultores y regantes, técnicos de las fundaciones Clima Energía y Visit Valencia y el director de la Reserva de la Biosfera del Valle de Cabriel.

Las propuestas de gobernanza que se han elaborado en las mesas de trabajo, que se han dividido en distintos ejes, directrices y líneas de actuación, se han centrado en el análisis de la posible estructura y los diferentes órganos de gestión con que contaría la Reserva de la Biosfera.

Ventajas de ser Reserva de la Biosfera

En este sentido, el director de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, ha puesto especial énfasis en los beneficios que está generando esta declaración en este paraje natural ubicado en la provincia de Cuenca, y que está integrado en la Red Española de Reservas de la Biosfera.

La jornada ha concluido con una exposición de los compromisos políticos y una propuesta de coordinación entre administraciones, fundamentada sobre todo en el impulso recibido por la candidatura en el acuerdo histórico que entre ayuntamientos.

El proceso participativo ya había agendado actividades similares en La Torre-Faitanar y Forn d'Alcedo y se rematará en primera instancia con una reunión en Pinedo con el resto de pedanías del Sur. Ya en mes de diciembre está prevista la presentación oficial de la candidatura, en las que se analizarán la viabilidad de las distintas propuestas de gestión que realicen todos los actores y municipios implicados en las actividades que a diario se realizan tanto en l´Albufera como en el bosque de la devesa de El Saler.