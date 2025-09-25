València remonta la caída del turismo tras dana y apuesta por un modelo alternativo: "Somos más que playas"

València remonta las cifras de turistas tras la catástrofe de la dana que provocó el desplome del turismo en la ciudad. De enero a julio de este año se registraron en la capital 3,3 millones de pernoctaciones frente a los tres millones del mismo periodo de 2019. El dato, obtenido por Visit València de fuentes del INE, lo ha dado la alcaldesa de València, Mª José Catalá, en el acto con representantes del sector turístico convocado este jueves para exhibir fortaleza tras la tragedia, y demostraría que la ciudad poco a poco recupera cifras de turistas, aunque difiere del que manejaTurisme de la Comunitat con 2,7 millones de pernoctaciones en el mismo periodo de este año frente a las 2,9 de 2024. Un acto en el que la alcaldesa ha dado a conocer dos iniciativas para reforzar la estrategia turística de la ciudad. La primera la promoción de una red nacional de destinos urbanos por la que ya habrían mostrado interés por integrarse Málaga, Madrid, Alicante, Sevilla y Zaragoza. Una iniciativa con la que Catalá busca promover un modelo turístico alternativo al imbatible del "sol y playa".

"Somos más que playas", ha dicho Catalá, en un acto que llega tras el desencuentro de este verano con el presidente autonómico de la influyente patronal hotelera Hosbec, Federico Fuster, quien aseguró en una entrevista concedida al diario Información que veía "acomplejada" a València. "Nosotros no queremos ser un destino low cost", ha recalcaldo la alcaldesa que busca atraer un "turismo sostenible y de calidad" con nuevas apuestas culturales como el Espai Valdés, el Centro de Interpretación del Santo Cáliz o la llegada de la colección de Sorolla de la Hispanic Society

Además del impulso a una red nacional de destinos urbanos, la alcaldesa anuncia la puesta marcha de un modelo de intervención turística frente a emergencias climáticas (MITEC) desarrollado con la Fundación Visit València. La ciudad ya tuvo que dar respuesta a los turistas que se vieron sorprendidos por la dana pero se tuvo que hacer, ha dicho Catalá, de una manera "improvisada". Con este plan de intervención turística la ciudad busca mostrar una imagen de ciudad segura y preparada frente a emergencias.

El encuentro, organizado con motivo del Día Mundial del Turismo que se celebra este sábado, 27 de septiembre, ha contado con la presencia de diversas entidades y representantes de empresas turísticas, y con la participación de la concejala de Turismo y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet; del presidente de Cámara València, José Vicente Morata; de la directora de Europa Travel y presidenta de CEV València, Eva Blasco; y del director general de SH Hoteles y presidente de Hosbec València, Javier Vallés, quien ha felicitado a València por su recuperación tras la fatídica dana. La alcaldesa ha agradecido al sector su ayuda en los momentos más difíciles que ha pasado esta ciudad: “Nos ayudaron en el incendio de Campanar, en el incendio de la avenida del Puerto, y también en la dana”, ha destacado

Durante su intervención, María José Catalá ha explicado que el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2028 apuesta por un turismo de calidad, que esté al servicio de la ciudad, equilibrado, humano y sostenible, y ha asegurado que “No queremos un turismo 'low cost' que no respeta la ciudad”.

Inspecciones a los apartamentos turísticos y licencia para 40 hoteles

En este sentido, ha recordado las medidas que el Ayuntamiento está llevando a cabo para potenciar el turismo de calidad, como el impulso a la inspección de pisos turísticos ilegales, “con un aumento del 261% respecto al anterior gobierno”, ha destacado la alcaldesa, quien ha detallado que hay cinco equipos de inspección y se han dado más de 700 órdenes de cese en dos años. La alcaldesa ha aludido al desbloqueo de licencias para la construcción de hoteles. "Un turismo reglado" por el que la ciudad apuesta y que se ha traducido en la concesión de 40 licencias. “El turismo crea 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos en nuestra ciudad, y hay que garantizar ese empleo, pero hemos de fomentar que a nuestra ciudad venga un turista de calidad, que respete a nuestros vecinos, que respete nuestra ciudad y que genere un impacto económico positivo”, ha esgrimido la alcaldesa. “Regulando, luchando contra el intrusismo, la actividad ilegal, y limitando los pisos turísticos para priorizar el modelo residencial: ese el camino para conseguir un turismo sostenible”, ha afirmado.

Sobre el turismo de cruceros, frente al cual la alcaldesa anuncio medidas para evitar la llegada de estas ciudades flotantes que apenas dejan ingresos en la ciudad, Catalá ha detallado que la puesta en marcha junto con la Autoridad Portuaria de València de un grupo de trabajo para "prioriza"r los cruceros que supongan un mayor impacto económico positivo, esto es, los que incluyan al menos una noche de pernoctación en la ciudad

Impulso a una red nacional de destinos urbanos

La Red Nacional de Destinos Urbanos que impulsa la alcaldesa del "cap i casal" surge para reivindicar ante organismos nacionales e internacionales las necesidades y especificidades de las ciudades urbanas como destinos turísticos: “Porque València tiene un modelo distinto al de ‘sol y playa’”, ha defendido. “Somos un destino urbano, tenemos una identidad que queremos potenciar y el vecino está en el centro de nuestras políticas". "Tenemos un modelo distinto que queremos poner en el debate político nacional porque el gobierno de España, cuando hablamos de destinos turísticos urbanos y sostenibles, ni está ni se le espera”, ha asegurado.

Este nuevo foro permitirá compartir experiencias, soluciones y estrategias con otras ciudades que enfrentan retos nuevos y similares en la gestión turística, desde el control de flujos de visitantes y la planificación urbana hasta la regulación de alojamientos turísticos y la sostenibilidad social.

Imagen de ciudad segura

Sobre el modelo de intervención turística frente a emergencias, Catalá ha destacado que será pionero en España y que tiene un doble objetivo: desarrollar protocolos que tengan en cuenta las singularidades del turismo en momentos de emergencia climática, buscando evitar que futuras emergencias pongan en peligro uno de los principales pilares económicos de la ciudad; y tener al sector turístico como uno de los puntos de apoyo en la gestión de las emergencias.

La idea, ha explicado la primera edila, es contar con el sector para disponer de los recursos al servicio de la gestión de la emergencia, y ayudar al vecindario de la ciudad, “como ya lo han hecho en más de una ocasión, con los realojos de familias o con la distribución de suministros básicos”, ha destacado Catalá. “No es la primera vez que el sector responde ante una crisis y ahora, con su ayuda, queremos protocolizar esta colaboración público-privada, con el fin de garantizar el bienestar de nuestros vecinos y de los afectado,” ha afirmado la alcaldesa.

El encuentro ha concluido con la entrega a Cáritas del cheque de 19.098 euros comprometido en la edición de otoño de Cuina Oberta Solidaria, en un gesto de apoyo a los negocios de restauración afectados por la dana. La alcaldesa ha agradecido personalmente a la directora de Cáritas, Aurora Aranda, la “labor incansable de la organización en favor de quienes más lo necesitan”, y ha subrayado la importancia de la colaboración entre instituciones, entidades sociales y el propio sector turístico, “cuya resiliencia y compromiso solidario han sido fundamentales para superar momentos difíciles y fortalecer la recuperación económica de la ciudad”.