Invasión de carriles bici en Patraix y Jesús

"Había una deuda pendiente con todos ellos". Patraix y Jesús suman más de cien mil habitantes. Si se circula por sus avenidas principales, la fotografía es la misma: un montón de vallas, bolardos, cintas de precinto, señales de prohibido aparcar, marquesinas de la EMT desmontadas, máquinas y brigadas trabajando y montones de baldosas y conducciones almacenadas. En las últimas semanas, aparcar en sus zonas azules y blancas es todo un desafío. Todo ello responde a un motivo: la construcción masiva, casi un plan de choque, de kilómetros de carriles bici en los barrios del sur, que estaban pendientes de poner en marcha desde hace años. Son proyectos que ahora afectan, -pero después servirán- a "Patraix pueblo", Tres Forques, Vara de Quart, San Isidro y Safranar. Más de tres kilómetros de carriles en los dos sentidos, especialmente en las avenidas de Tres Forques y Archiduque Carlos. Este jueves, sin ir más lejos, la maquinaria más pesada ha empezado a triturar el asfalto en la rotonda que une Tres Forques con Tres Cruces.

A estas acciones hay que añadir la prolongación del carril de la calle Jesús, que ya existe hasta el Mercado del mismo nombre y que ahora ya tiene las señalizaciones para empezar a construirlo en Gaspar Aguilar.

Se trata de obras paradas en el tiempo. De hecho, por ejemplo, el carril bici de Tres Forques fue aprobado por el Ayuntamiento dentro de las propuestas de los Presupuestos Participativos de octubre de 2019 y solo seis años después es cuando se está materializándose. Ambos proyectos estaban preparados por el anterior equipo de gobierno y el actual debía decidir si seguía adelante con ellos, cosa que, finalmente, ha sucedido. Más aún, Carbonell asegura que "en estos dos años hemos construido, están en proceso o en inicio inminente, 19 kilómetros de carriles bici".

Una de las obras más sofisticadas, y ya iniciadas, es la de la prolongación de Archiduque Carlos, cuando pasa a denominarse Camino Nuevo de Picanya, y que en el cruce con las calles de San Isidro (Andreu Alabarta, Segura de Lago...) está generando unas isletas ocupadas de momento por contenedores de basura. Esta línea es la que permitirá conectar con los carriles del sur de la ciudad, que salvan incluso el puente de la Autovía de Torrent y se ponen en contacto con el área metropolitana.

El concejal de movilidad, Jesús Carbonell, reconoce que "estos carriles bici forman parte de la red básica ciclista, con la particularidad de que esa red básica precisamente tenía una deuda pendiente con la zona Sur, que no disponía de las conexiones necesarias". Así habían pasado los años de un proceso muy sofisticado. "La realidad es que la zona Sur era complicada de abordar porque la ejecución genera problemas de tráfico en vías con elevado tránsito. Cuando acaben las obras se habrán conseguido dos efectos: la conexión ciclista que le faltaba a la zona Sur y el calmado de tráfico". Las obras había además que acometerlas porque están sujetas a financiación europea a través de los fondos Next Gen, que determina la finalización de las mismas. La finalización de las obras están previstas para finales de octubre, aunque da la sensación de que el plazo es muy optimista.