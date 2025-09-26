Catalá esquiva el debate sobre la tasa turística: "No hay marco legal autonómico"

Cristina y Mia, turistas italianas, madre e hija, paseaban este jueves por la mañana por la plaza del Mercat buscando la puerta de acceso a los Santos Juanes, rodeados de andamios. Eran dos de los cientos de turistas de distintas nacionalidades que visitan la ciudad y se sorprendían de que València no aplique todavía la tasa turística en hoteles o apartamentos turísticos , algo que ciudades top del turismo como Venecia y Roma llevan tiempo aplicando. "Son ciudades que todo el mundo quiere visitar y donde incluso resulta difícil incluso caminar, a veces no se respetan las cosas porque el visitante solo busca subir la foto a su Instagram o la fiesta". "València parece una ciudad bastante más tranquila". A la pregunta de si estarían dispuestas a pagar una tasa turística que aplican ciudades como Barcelona, Santiago de Compostela, Menorca, Ibiza o, más recientemente, Vigo aseguran sin duda que si.

Menos dispuestos se muestran un grupo de jubilados franceses recién desembarcados en el centro de València. La guía que les acompaña, nacida en Suiza pero valenciana de adopción, asegura que la tasa está en muchas ciudades francesas, incluida París. Ella es de la opinión de que "si se invierte bien, en mejoras para la ciudad, sería beneficiosa".

En la alpargatería Tornero Encarnis, uno de los comercios tradicionales próximos a la Lonja, también apuestan por implantar la tasa. Su dueña asegura que "cuando viajamos dejamos una huella y hay que asumirlos y procurar reducirla". Radicalmente contraria a los apartamentos turísticos, cree, además, que implantar la tasa reduciría esa tendendia a la turismofobia que se ve en algunas zonas de la ciudad como Ciutat Vella, donde la presión del turismo es más acusada. "No se entiende como València no aplica todavía la tasa turística" que, según ciudades, puede ir de un euro por persona y día a los diez que cobra Barcelona.

Opiniones divididas

La opinión de la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia sobre la aplicación de la tasa turística en la ciudad se resume así "no estamos en contra, siempre y cuando la tasa sea realmente operativa y vaya dirigida a combatir y minimizar los impactos colaterales del turismo en la ciudad y para sus residentes". "Sería fundamental que los recursos recaudados se destinen a medidas concretas de concienciación y prevención, a la mejora de la limpieza y la protección del entorno, y a garantizar que no se produzcan problemas de movilidad ni saturación en el transporte público o en los servicios sanitarios". "Hasta ahora, en los destinos donde esta tasa ya está en vigor no se ha observado un retorno claro ni mejoras tangibles en ese sentido", apuntan fuetnes de la coordinadora, que considera que la situación actual, de inflación turística y caída del gasto medio por visitante, "puede no ser la más propicia para aplicar la tasa". "No es el momento de repercutir más gasto sobre el cliente turista", apuntan.

En la Federación de Asociaciones de Vecinos la postura está clara desde hace tiempo. Las asociaciones que la integran son favorables mayoritariamente a la implantación de la tasa turística, pero ésta, apuntan, "se debe invertir en medidas para contener los efectos adversos del turismo masivo en la ciudad y de la burbuja inmobiliaria que lleva aparejada".

El debate sobre la tasa ha llegado ya a la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico que piensa ponerlo sobre la mesa en su próxima asamblea, a pesar de que para aplicarla es necesaria la aprobación de una normativa autonómica que regule el tributo. La Comunitat Valenciana la tenía, fue aprobada por el gobierno del Botànic que dejó su aplicación en manos de los ayuntamientos, pero el gobierno de Carlos Mazón la derogó. Ese es precisamente el argumento ("no hay marco legal autonómico") que esgrime la alcaldesa, Mª José Catalá, para sortear el debate de la tasa, que genera importantes ingresos a las capitales que la aplican. La alcaldesa no parece de momento dispuesta a instar a la Generalitat a propiciar un nuevo cambio legal. Ni mención al gravamen, ni opción a preguntar sobre el mismo a los medios de comunicación, en el acto convocado este jueves con representantes del sector turístico en el ayuntamiento para dar a conocer sus iniciativas en materia de turismo para la capital. La patronal hotelera autonómica es totalmente contraria a la aplicación de la tasa que consideran un impuesto exclusivamente a los hoteles.

Por su parte, el portavoz socialista lamenta que la alcaldesa "rehuya un debate necesario y expone que Barcelona ha utilizado los ingresos de la tasa para climatizar los colegios públicos".