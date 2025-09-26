Inyección de un millón de euros para rehabilitar el histórico Patronato de Benifaraig

Turno de rehabilitación para el histórico Patronato de San José de Benifaraig, uno de los pueblos del norte de València. La junta de gobierno del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes el proyecto básico y de ejecución de las obras de rehabilitación del edificio. El documento técnico ha sido redactado por los arquitectos Neus García, Pablo Ruiz y Víctor Bernal. El objetivo de esta actuación municipal es convertir el inmueble en un local municipal de usos múltiples para las distintas asociaciones y entidades de la pedanía de Benifaraig. El presupuesto de ejecución de las obras asciende a más de un millón de euros. Según consta en el acuerdo aprobado por el órgano colegiado municipal, el contrato de redacción del proyecto básico fue adjudicado el 12 de julio de 2023 a la empresa Vetges Tu i Mediterránia. Esta actuación municipal nace de los presupuestos participativos DecidimVLC.

Antiguo cine y lugar de encuentro

La construcción del Patronato data del año 1940, de acuerdo con la información obtenida del Catastro. La edificación consiste en una nave alargada con muros de carga longitudinales paralelos a la fachada lateral de la calle Llosa del Bisbe, con una cubierta de teja a dos aguas sobre una estructura de cerchas de madera con tirante metálico en su parte inferior. Cuenta con una zona sobreelevada en las últimas crujías y una pieza rectangular añadida en su parte trasera a modo de almacén. La fachada frontal está rematada con un frontón bajo el que se sitúa un rótulo confeccionado con piezas cerámicas. El edificio tuvo en los años 60 y 70 un intenso uso ciudadano, incluido el de cine. En la nave se conservan las escaleras simétricas que dan acceso a una estancia que se utilizaba en su día como cabina de proyección. El inmueble está incluido en el Catálogo de edificios protegidos del PRI de Benifaraig, con un nivel de protección 2. Entre las curiosidades del espacio está la réplica del Guernica de Picasso que decora uno de los muros interiores.

Catalá y el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, en una visita al patronato donde destaca su cubierta de cerchas de madera / A.V.

El edificio fue proyectado sobre suelos cedidos a la iglesia por el arquitecto Manuel Peris Ferrando y lo construyeron los propios vecinos de Benifaraig. Todo el pueblo contribuyó con material y horas de trabajo a la construcción del inmueble que se convirtió en lugar de encuentro de los vecinos, sobre todo para los más jóvenes. Con la propuesta de rehabilitació actual el edificio recupera su antiguo uso ciudadano y cultural. La idea es que el espacio acoja actividades, principalmente, de carácter cultural, como actuaciones musicales, clases de música, o actividades propuestas por diversas asociaciones y entidades del pueblo.