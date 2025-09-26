Estos son los puestos de la oferta pública de empleo de 2025 de València

El Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes en junta de gobierno la Oferta de Empleo Público 2025 con un total de nuevas 406 plazas, “una ambiciosa oferta que supone un significativo incremento respecto a la de 2024, con 257 plazas más, y de 2023, con 197 plazas más”, ha subrayado el portavoz municipal, Juan Carlos Caballero. Según ha explicado Caballero, del total de plazas indicado anteriormente “destaca un total de 154 para el cuerpo de Bomberos, que se desglosan en 144, anunciadas por la alcaldesa en el debate del estado de la ciudad, de las que 112 corresponden a la OPE de este año y 32 de la OPE de 2024, que se añaden. Y en 10 plazas más, en este caso, de Técnico de Emergencias Sanitarias (TES), que a pesar de no ser Bomberos, están destinados a ese Servicio”.

Asimismo, el portavoz municipal ha señalado que la OPE contempla “otras 50 plazas previstas para nuevos agentes de la Policía Local y 53 más para reforzar los distintos perfiles profesionales de los Servicios Sociales municipales como personal técnico de Integración Social, de Trabajo Social, Educación Social, Psicología o Auxiliar de Servicios Sociales”.

La OEP 2025 ha sido aprobada por unanimidad en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento e incluye también un paquete importante de 98 plazas de Auxiliar Administrativo, así como de otras categorías profesionales como las de Magisterio para los colegios municipales, profesorado para el Conservatorio y la Banda municipal o distinto personal técnico para los diferentes servicios municipales. “En definitiva, una previsión de incorporaciones a la plantilla municipal que da respuesta al compromiso de seguir reforzando las áreas de Seguridad Ciudadana, Emergencias y Servicios Sociales sin olvidar el objetivo de seguir mejorando la calidad de los servicios municipales que se prestan a la ciudadanía desde el Ayuntamiento de València”, ha afirmado Caballero.

Bomberos, psicólogos y administrativos

Estas 406 nuevas plazas de la OEP 2025 se sumarán a las 832 que el consistorio tiene ya convocadas o va a convocar a lo largo de este año, en todas las categorías profesionales de la plantilla municipal como son personal técnico de Administración General, Arquitectura, Ingeniería, Informática, Economía, Servicios Sociales, Maestros/as, Bomberos o personal Subalterno, entre otras.

Desde el pasado mes de julio se han ido publicando en el BOE las distintas convocatorias para cubrir 394 de estas 832 plazas. Las últimas se realizaron en el día de ayer y las otras 438 se irán publicando en las próximas semanas.