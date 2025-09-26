València subvenciona por primera vez a centros educativos privados

El Ayuntamiento de València, gobernado por la popular Mª José Catalá, ha incluido "por primera vez en la historia de la ciudad" a los centros privados entre los beneficiarios de las ayudas municipales para el material escolar. Así lo ha advertido este viernes la concejala socialista Maite Ibáñez quien critica que la alcaldesa esté "beneficiando a quienes más tienen a costa de seguir recortando los servicios públicos".

“Este es un nuevo ataque del PP a los servicios públicos porque mientras beneficia a las familias con las rentas más altas de la ciudad castiga a las familias que más necesitan la ayuda de su ayuntamiento". Según Ibáñez, su formación ha pedido en reiteradas ocasiones que se amplíen las ayudas municipales de 3 a 6 años a los alumnos que van a pasar a Primaria a los que el Consell de Carlos Mazón dejó sin ningún tipo de apoyo para material escolar, pero el PP y Vox han votado sistemáticamente en contra. Sin embargo, "ahora sí que han acordado ampliar estas ayudas a los centros privados”, ha continuado. “Es decir, que más de 3.000 familias vulnerables a las que el Consell de Mazón se quedan sin ayudas de su ayuntamiento mientras, paralelamente, se ofrecen esos recursos a los alumnos de los centros privados. Es absolutamente incomprensible”, ha asegurado.

Favorece a las rentas altas

Con este tipo de iniciativas, ha finalizado la concejala socialista, se demuestra “que a Catalá lo único que le interesa es beneficiar a los que más tienen como hizo ahorrándoles más de 50 millones de euros en impuestos y como hace ahora dándoles ayudas a las familias de centros privados mientras da la espalda y abandona a las familias que realmente lo necesitan en nuestra ciudad”.