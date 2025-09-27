Atasco en el Parc Central: Gustafson no ha firmado el contrato para el rediseño del bulevar García Lorca

El próximo 6 de octubre se cumplirán cinco meses desde que el consejo de la Sociedad Valencia Parque Central, donde están representados el Ministerio de Transportes, Adif, la Generalitat y el Ayuntamiento de València, acordó contratar a Kathryn Gustfason, la paisajista norteamericana que ganó el concurso de diseño del "central park" valenciano, para la actualización del llamado bulevar García Lorca, que ocupará la gran franja de suelo liberado por el soterramiento de las vías del tren que dividen Malilla y Cruz Cubierta. La paisajista, sin embargo, todavía no ha firmado el contrato para el rediseño del citado bulevar, una de las piezas de la millonaria operación ferroviaria y urbanística del Parc Central.

El retraso en la firma del contrato con Gustafson se debe a que el ayuntamiento todavía no ha remitido el plan de movilidad con la propuesta de planta viaria que servirá de base a la paisajista y a sus socios locales de Nova Ingeniería para reformular la avenida. Lo cierto es que el rediseño del bulevar acumula retrasos ya que la empresa externa (IDOM) contratada en junio por el gobierno de Mª José Catalá para elaborar el "Estudio de definición de la planta viaria de la conexión del Parc Central, Sant Marcel.lí, Camí Real y Malilla" solicitó en julio la suspensión temporal del contrato, con un plazo de ejecución de dos meses, ante el retraso de la concejalía de movilidad en remitir la información sobre el número de plazas de aparcamiento previstas en la zona. Las fuetnes de movilidad consultadas por su parte aseguran que siguen trabajando en la propuesta pero no ponen fecha para la entrega a la paisajista del plan de movilidad.Mientras las obras del túnel ferroviario (canal de acceso) avanzan con el horizonte de acabar en 2028.

En el borrador del contrato aprobado el pasado mes de mayo se establece un plazo precisamente de cinco meses, los mismos de retrasos que acumula el contrato, para que la paisajista presente su propuesta actualizada para este espacio, que el PGOU de 1988 y el PAI aprobado en 2011 proyectaba como una avenida de tráfico, nueva puerta de entrada y salida a l'Horta Sud, pero que el anterior gobierno progresista revisó. PSPV y Compromís convocaron un concurso de ideas para generar, aprovechando el soterramiento de las vías, un gran corredor verde al sur de la ciudad. El último diseño no llegó a traducirse en un cambio de planeamiento aunque la oposición y los vecinos de la plataforma "Corredor Verde" reclaman su ejecución con apoyo de la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé. El actual gobierno de PP y Vox apusta por mantener el tráfico en la avenida aunque reduciendo carriles. Según ha sabido este diario, se descarta el tráfico en bucle que planteó el anterior gobierno en el entorno del bulevar, donde hay proyectadas 4.000 viviendas.

Con tráfico, sin circulación "en bucle" y "muy verde"

La propuesta de los actuales responsables de la movilidad en la ciudad es que va a ser una avenida "muy verde" aunque habrá tráfico y no será en bucle, como planteó el anterio concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi.

La Sociedad Parque Central no convocará a la paisajista para la firma formal del contrato mientras no reciba el plan de movilidad del ayuntamiento para evitar que corran los plazos. El contrato tiene por objeto actualizar el diseño de urbanización de 2011, que contemplaba una nuevo bulevar de tráfico de doble sentido con un zonas ajardinadas a los lados. El diseño debe respetar una serie de objetivos y restricciones, entre otros, adaptarse a los criterios de coexistencia con el canal de acceso soterrado en ejecución trasladados por Adif y adaptarse a los criterios que en materia de urbanismo, patrimonio y movilidad proporcione el Ayuntamiento de València. El estudio de movilidad y planta viaria es uno de esos criterios y disponer de ese estudio es indispensable para el trabajo de Gustafson.

La Sociedad Parque Central llevó a cabo este verano una consulta previa con las entidades vecinales sobre el rediseño del bulevar en la que se plantearon cuatro posibles escenarios. Ni la propuesta de la paisajista ni la consulta ciudadana tienen carácter vinculante en los pliegos del contrato, lo que fia el diseño final al acuerdo político.