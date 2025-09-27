La ruta del santo grial valenciano coge nuevo impulso

La investigación llevada a cabo por el catedrático de la Universitat Politècnica de València (UPV) Gabriel Songel sobre el Santo Cáliz de la Catedral de València da impulso a la proyección internacional del Camino del Santo Grial como Itinerario Cultural Europeo. La investigación dirigida por el profesor de la UPV reveló el año pasado que la copa-soporte del santo Cáliz de València se construyó hacia el siglo XII (doscientos años antes de lo que se afirma hasta ahora) con influencias celtas, según el análisis comparativo realizado de tipologías formales de los cálices en la península ibérica. Actualmente, Songel sigue trabajando en la recopilación de varias marcas de cantero que se repiten en diferentes catedrales en Europa desde Algarve hasta Trondheim que tenían la misma retícula o patrón de diseño, demostrando que el origen de las marcas actuales y el intercambio de conocimiento y técnica son características propias de la cultura europea.

El pasado mes de agosto, la Asociación Internacional Itinerario Cultural El Camino del Santo Grial en Europa alcanzó un hito trascendental en su recorrido hacia la certificación como Itinerario Cultural del Consejo de Europa. El informe de evaluación otorgó a la candidatura una calificación “excellent”, destacando la solidez del proyecto. Una candidatura que contó con el aval de la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial, de la que formó parte, entre otros, Gabriel Songel, director de la Cátedra de Empresa Innovación, Diseño e Interculturalidad de la Universitat Politècnica de València, y pionero en la investigación sobre las marcas de cantero y su relación con el patrón de diseño del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. “Este reconocimiento internacional confirma la relevancia del trabajo desarrollado por la entidad y su equipo multidisciplinar, que durante años ha aunado esfuerzos para dar proyección a una ruta que une historia, patrimonio y valores europeos de paz y diálogo intercultural”, destaca la Asociación Internacional Itinerario Cultural El Camino del Santo Grial, promotora del proyecto.

Según indica el informe europeo, son varios los puntos fuertes de la propuesta: la pertinencia científica y cultural del tema, que recupera un fragmento esencial de la memoria europea a través del Santo Cáliz; la solidez del comité científico, capaz de coordinar investigaciones internacionales en historia, arte, turismo y comunicación; la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial, vinculando reliquias, paisajes, tradiciones y gastronomía; la proyección educativa y juvenil, con colaboraciones ERASMUS, publicaciones didácticas y actividades escolares; y el desarrollo de un turismo cultural sostenible, que impulsa el crecimiento de comunidades rurales y urbanas fuera de los circuitos saturados.

El camino de Santiago valenciano

Junto al profesor Songel, forman parte también de la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial Ana Mafé García, presidenta y doctora en Historia del Arte; y Fernando Molina Pons, impulsor del itinerario dentro de la Red Mundial de Rutas Solidarias, Inteligentes, Regenerativas y Circulares. En palabras de Ana Mafé García, “este reconocimiento no solo respalda años de trabajo riguroso, sino que abre la puerta a situar a Valencia y a la Comunitat Valenciana como epicentro de un itinerario cultural europeo tan trascendente como el Camino de Santiago”.

Estudios más recientes y en curso

La investigación que viene llevando a cabo Songel desde hace años sobre la venerada reliquia la vincula con la Corona de Aragón. Songel apunta a que el adorno del grial -que recubre la copa palestina de ágata datada arqueológicamente en el siglo I antes de Cristo- pudo haber sido compuesto, tal y como lo conocemos en la actualidad, entre el principio del siglo XI y los comienzos del siglo XII. Songel ha señalado que "un análisis comparativo de los diferentes elementos del Cáliz y de lo que parecían simples adornos de la época medieval ha permitido descubrir todo un discurso iconográfico perfectamente relacionado en el que ningún detalle se deja al azar". El investigador centra su estudio en la inscripción existente en su base de la copa de ágata que podría ser una imagen especular de un texto en hebreo. Songel apunta que el el rey aragonés Pedro I firmaba en árabe con una transliteración de su nombre y esta pista fue la que llevó al investigador a indagar sobre la dinastía navarro-aragonesa y la iconografía que les acompañó durante siglos, lo que le permitió descubrir "el repertorio de signos de la dinastía aragonesa reflejados en el Santo Cáliz"