El hotel Sidi "no es el Algarrobico valenciano"

Es el único hotel reconocido en València como referente de la arquitectura del Movimiento Moderno, con ficha incluida en el catálogo de la fundación Docomomo, que desde hace años reivindica el valor de la arquitectura del siglo XX. Se trata del Sidi del Saler, en su día un lujoso cinco estrellas que, tras quedar dentro de la línea de dominio público marítimo-terrestre y pasar a manos del Estado, entró en una espiral de decadencia, ruina y abandono. Apuntillado por varias sentencias judiciales que dan la razón al Ayuntamiento de València en su negativa de otorgar licencias para reformarlo a sus propietarios (Coral Home y Divarian) el hotel parece abocado al derribo.

El arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de la Univeridad Politécnica de València Jaime Prior i Llombart fue el responsable de analizar y documentar el hotel Sidi, contruido en 1972 y proyectado por los arquitectos Fernando Puente, el que fue concejal de Urbanismo del gobierno de Ricard Pérez Casado, y Antonio Osorio. El hotel se proyectó en forma de "L" con un brazo menor situado al norte y otro mayor paralelo a la costa. "Para evitar la monotonía y los largos recorridos, los dos núcleos de comunicaciones verticales funcionan como articulaciones, produciendo retranqueos de las piezas que alojan las habitaciones y creando una cierta complejidad de volúmenes y sombras en su percepción desde el exterior", describe la ficha del inmueble. En el bloque mayor las habitaciones con terrazas individualizadas vuelcan al mar y la fachada oeste, donde se encuentran los corredores de accesos y las zonas de servicios, se cierra con paramentos casi ciegos, solo rasgados por ventanas apaisadas continuas para iluminación de los opacos. En el ala menor, las habitaciones ocupan ambos lados del pasillo para aprovechar las vistas tanto hacia Valencia como hacia el cabo de Cullera.

"No es comparable con el Algarrobico"

A pesar del interés arquitectónico del hotel, por las alteraciones y reformas sufridas los arquitectos consideraron que el edificio debía englobarse en el tipo B. La categoría superior, la A, se reserva para edificios paradigmáticos del Movimiento Moderno como la Universidad Laboral de Cheste de Moreno Barberá, que inicialmente se proyectó precisamente en el Saler, ubicación que se desechó por el movimiento ciudadano contrario a la urbanización del bosque que culminó con la declaración de parque natural. "El Sidi es un edificio que no está mal, pero está en un territorio que está muy bien", ese es el dilema destaca Prior quien recuerda que en el Saler hay otras edificaciones perdidas interesantes como un grupo de chalés de dos altures con volumenes superpuestos proyectadas por el despacho GODB, que proyectó entre otras las Torres Turia y Nuevo Centro, o alguna torre de Emilio Giménez.

Prior, que pudo visitar el hotel cuando todavía estaba en funcionamiento, destaca del interior que "la entrada funcionaba muy bien con una recepción con vistas al mar". Aunque los hoteles "son edificios vivos" y el Sidi fue objeto de una reforma en la que se cambió el color verde exterior original la remodelación no "era mala". Las habitaciones resultantes "también eran bonitas". "El Sidi es un edificio de un racionalismo tardío, construido ya en los estertores de la modernidad, pero sigue esos patrones". "Desde luego quienes han calificado el Sidi como el 'Algarrobico valenciano' se equivocan", asegura Jaime Prior. "Nada que ver" con la mole del Algarrobico en la costa almeriense del Cabo de Gata, "ni por el tipo de construcción ni por la integración en el paisaje".

El reconocimiento de la fundación Docomomo no siempre es bien recibido. Este año se va a colocar una de las placas distintivas de los edificios adscritos al Movimiento Moderno al apeadero de Nules, propiedad de Adif, a quien se ha requerido para que rehabilite y dignifique este edificio ferroviario, vandalizado y abandonado por completo.

"En Gandia, Dénia y Benidorm en la misma época en la que se construyó el Sidi se hicieron edificios horribles, pero no es el caso del Sidi". "Lo construyeron arquitectos de izquierdas, sensibles con el medio ambiente, fue un diseño cuidado, no es una mole de hormigón ni un edificio invasor como el Algarrobico aunque su perspectiva desde la costa causa cierto impacto". Recuperarlo ahora se antoja complicado dado su mal estado. "También es interesante la idea de recuperar el cordón dunar".

Edificio innecesariamente maltratado

València cuenta con ejemplos notables de la arquitectura Moderna como las facultades de Filosofía y Geografía de Moreno Barberá en Blasco Ibáñez o el cercano edificio de la Confederación Hidrográfica del Júcar de Miguel Colomina, en la misma avenido, pero también hay muchos otros también interesantes como lo ha sido el Sidi, un edificio "maltratado" que ha sido usado como arma arrojadiza de los políticos, asegura Prior. "Es un edificio que ha sufrido innecesariamente".

El anterior gobierno progresista, con Joan Ribó, de Compromís, al frente intentó derribarlo, anuló la licencia de actividad y denegó sistemáticamente las licencias para rehabilitarlo. Los promotores acudieron a los tribunales aunque de momento la justicia viene dando la razón al ayuntamiento en su posición de declarar fuera de ordenación sustantiva, grado máximo de anomalía urbanística, lo que impide cualquier intervención que suponga prolongar su vida útil, mucho menos una reconstrucción. El nuevo gobierno del PP y Vox, con Mª José Catalá al frente, se ha mostrado dispuesto a facilitar la reapertura del edificio como "hotel senior", pero los avances han sido escasos.

El ministerio a la espera del recurso judicial

El Sidi fue una de las primeras privatizaciones del monte la Devesa del Saler como en su momento lo sería también el Parador. Situado en primera linea de mar, con un amplio espacio libre a su alrededor, alejado de las torres de apartamentos construidas en sus inmediaciones, el Sidi se convirtió así en un establecimiento de alto nivel que aprovechaba las magnificas condiciones de su entorno natural y su emplazamiento privilegiado entre las dunas.

El futuro del Sidi parece en manos del Ministerio de Transición Ecológica que da por caducada la concesión pero no aclara si expropiará y derribará el edificio como hizo en su día con otras construcciones como la fábrica Plexi, el paseo marítimo de obra dura y el polideportivo de El Saler. "Habrá que ver si el ministerio lo salva o no", apunta Prior. "Hay edificios que han de ser defendidos a capa y espada pero no todos han de ser intocables". El Ministerio de Transición Ecológica por su parte asegura que no tomará una decisión sobre el destino del hotel porque la propiedad ha recurrido la última sentencia que da la razón al ayuntamiento en la denegación de la licencia de reforma.