Cierran todos los colegios de València ante la alerta roja por lluvias: todas las medidas

El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta roja por lluvias en toda la provincia de Valencia activada por el Centro de Coordinación de Emergencias para mañana lunes 29 de septiembre. Por ello, han suspendido la actividad lectiva en los centros escolares de Pedanías Sur afectadas por la dana de octubre de 2024 y zonas inundables de la ciudad, así como en todos los colegios de la ciudad.

La situación puede ser complicada en algunos sitios, según las previsiones; y, por eso, la Aemet activa varios avisos naranjas por lluvias y tormentas tanto para este domingo, como para el lunes, día que ha fijado el nivel extremo en litoral norte y su de Valencia. Además, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha emitido un aviso especial por fenómenos meteorológicos para el domingo y el lunes dados los pronósticos de las agencias meteorológicas. Ante este contexto, la Generalitat pide extremar la vigilancia y la seguridad, así como estar pendientes de las actualizaciones y avisos de los organismos oficiales. P

Las medidas adoptadas son:

Suspensión de toda la actividad lectiva reglada y no reglada en todos los centros escolares de Valencia, así como de los Centros Ocupacionales

Suspensión de la actividad de Centros Sociales (Centros de Mayores, Centros de Día y Centros de Juventud)

Cierre de Bibliotecas Municipales

Suspensión de toda la actividad deportiva organizada por la Fundación Deportiva Municipal así como el cierre de las instalaciones deportivas municipales

Se suspenden todas las actividades de la Universidad Popular

Se suspenden los mercados extraordinarios y ambulantes

Respecto al personal funcionario del Ayuntamiento de Valencia se activa la opción del teletrabajo para el personal que vive fuera de la ciudad y evitar los desplazamientos

Cierre de los parques y jardines de la ciudad y las bibliotecas que se encuentran en su interior. Además se recomienda no circular por el Jardín del Turia y el bosque de La Devesa El Saler

Cierre de los cementerios municipales