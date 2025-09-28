Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La alerta naranja por lluvias suspende las clases en las pedanías de València afectadas por la dana

También se cierran parques y jardines, cementerios, se suspende la actividad deportiva al aire libre y se activa el CAES de Emergencia Climática de El Carmen

Las lluvias podrían ser de intensidad fuerte este próximo lunes en el litoral sur de Valencia

Redacción Levante-EMV

València

El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas en toda la provincia de Valencia activada por el Centro de Coordinación de Emergencias para mañana lunes 29 de septiembre.

Por ello, han suspendido la actividad lectiva en los centros escolares de Pedanías Sur afectadas por la dana de octubre de 2024 y zonas inundables de la ciudad. Los centros educativos que mañana lunes no tendrán clases son los siguientes:

Zonas inundables sin colegio

  • CEIP Camí de l’Horta                                                Benimàmet-Beniferri
  • CEIP José Senent                                                     Masarrochos
  • IES Isael de Villena                                                   València
  • CEIP Vicente Blasco Ibáñez                                     València
  • Escola Privaa de Música de El Palmar                    Palmar (El)
  • Escola Privada de Música Agrupació Musical       Masarrochos
  • Centre Estranger Valencia Montessori School      València

Pedanías afectadas por la dana sin colegio

  • Centre Privat Nuestra Señora del Rosario                                    València
  • CEIP Forn d’Alcedo                                                                          Horno De Alcedo
  • CEIP Padre Manjón                                                                          València
  • Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral        Castellar-Oliveral
  • Escola Privada de Música C.Instr. Musical castellar-oliveral      Castellar-Oliveral
  • IES El Ravatxol                                                                                 Castellar-Oliveral
  • CEIP Castellar- Oliveral                                                                   Castellar-Oliveral
  • Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Sambori-Latorre                             València
  • Centre Privat FP Cffolgado                                                             València
  • CEE PÚB. Rosa Llácer                                                                      Castellar-Oliveral
  • Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Formiguetes                                   Castellar-Oliveral
  • Escola Privada de Música Sedajazz                                               València

