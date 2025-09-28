La alerta naranja por lluvias suspende las clases en las pedanías de València afectadas por la dana
También se cierran parques y jardines, cementerios, se suspende la actividad deportiva al aire libre y se activa el CAES de Emergencia Climática de El Carmen
València
El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas en toda la provincia de Valencia activada por el Centro de Coordinación de Emergencias para mañana lunes 29 de septiembre.
Por ello, han suspendido la actividad lectiva en los centros escolares de Pedanías Sur afectadas por la dana de octubre de 2024 y zonas inundables de la ciudad. Los centros educativos que mañana lunes no tendrán clases son los siguientes:
Zonas inundables sin colegio
- CEIP Camí de l’Horta Benimàmet-Beniferri
- CEIP José Senent Masarrochos
- IES Isael de Villena València
- CEIP Vicente Blasco Ibáñez València
- Escola Privaa de Música de El Palmar Palmar (El)
- Escola Privada de Música Agrupació Musical Masarrochos
- Centre Estranger Valencia Montessori School València
Pedanías afectadas por la dana sin colegio
- Centre Privat Nuestra Señora del Rosario València
- CEIP Forn d’Alcedo Horno De Alcedo
- CEIP Padre Manjón València
- Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral Castellar-Oliveral
- Escola Privada de Música C.Instr. Musical castellar-oliveral Castellar-Oliveral
- IES El Ravatxol Castellar-Oliveral
- CEIP Castellar- Oliveral Castellar-Oliveral
- Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Sambori-Latorre València
- Centre Privat FP Cffolgado València
- CEE PÚB. Rosa Llácer Castellar-Oliveral
- Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Formiguetes Castellar-Oliveral
- Escola Privada de Música Sedajazz València
