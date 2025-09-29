Aniversario del Museu de les Ciències convertido en icono de València

La Ciudad de las Artes y las Ciencias está de cumpleaños. Su principal referente, el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe comple 25 años. Y lo hace como eje de un complejo cultural y de ocio que en este tiempo se ha convertido y consolidado como icono de València. No hay una referencia a València en el mundo del turismo y la cultura que no lleve impresa la imagen de Cacsa. No se concibe una visita a la ciudad sin pasar por este recinto salido de la mente del arquitecto valencianoSantiago Calatrava. Un recinto que en su conjunto lidera el ránking de visitas de España y que no ha dejado de sumar en su ya medio siglo de historia.

El Museu de les Ciències abrió sus puertas al público el 13 de noviembre de 2000. En estos 25 años se ha convertido en el centro dedicado a la ciencia más destacado del país con más de 16 millones de visitantes, más de 340 exposiciones de diferentes temáticas, exposiciones temporales y permanentes compuestas por elementos interactivos y entornos didácticos para generar un mayor impacto y una buena experiencia de visita. Destacan los más de 800.000 asistentes a los talleres de «La Ciencia a Escena» y las más de 450.000 personas que han pasado por «El Simulador Espacial».

También se han organizado más de 2.500 actividades gratuitas incluyendo observaciones astronómicas, conferencias sobre astronomía o actualidad científica; más de 2 millones de escolares han visitado el Museu de les Ciències, 5 propuestas de concursos escolares anuales sobre medio ambiente, química o robótica; ciclo de música en directo y al aire libre «Un Lago de Conciertos» con el campus de Berklee de Valencia; programas especiales, acciones educativas y efemérides destacadas, que completan la amplia y variada programación ofrecida durante este periodo.

Para que esto sea posible, 50 expertos y expertas de entidades científicas multidisciplinares asesoran sobre temas científicos y de actualidad, aportando su conocimiento como sello de calidad y rigor científico del contenido ofrecido. Además, participan en la presentación de conferencias, desarrollan acciones de efemérides destacadas y forman parte de la vida de la Ciutat de les Arts i les Ciències como promotores de la importancia de los Museos y de la Ciencia en la sociedad.

Pero todo esto es en el interior del museo, pero fuera, en los exteriores, la actividad es igual de intensa. En el Museu de les Ciències se han realizado más de 1.300 eventos y sus exteriores se han convertido en escenario de unos 300 rodajes entre series, largometrajes, spots y reportajes fotográficos publicitarios en exteriores.

Aquí ha sido, por ejemplo, la presentación de Eurotraining Mercedes, Ford, Ferrari, Presentación equipo McLaren Formula 1, Audi, Ducati, Peugeot, Massey Fergussson, KIA, Hyundai, Smart, Volkswagen y BMW.

También se han rodado películas, series y anuncios como Tomorrowland (2015) o Doctor Who (2017); largometrajes para la industria cinematográfica india; Westworld (2020), Gran Turismo 7 (2021), videojuego ‘Gran Turismo 7’ y la serie de Star Wars ‘Andor’ (2023).

En cuanto a rodajes y reportajes publicitarios numerosa marcas deportivas han pasado por el recinto, como Adidas, Arena, Mizuno, Oysho, Decathlon, JD Sports, Lacoste, Burberry, Christian Louboutin, Snipes, Callaghan, Caterpilar o Swatch, de moda, así como marcaa del sector del automóvil como Lamborghini, Porsche, Ferrari, Daimler, Infiniti, BMW, Hyundai, Mercedes, Renault, Bentley, Peugeot, Nissan, Fiat, Skoda, Audi, Lexus, Honda, Kia, Toyota y del sector tecnológico Apple, Xiaomi, o Samsung.

Todo este cúmulo de actividad tendrá, o mejor dicho, está teniend, su celebración: una programación especial que se está desarrollando a lo largo de todo el año y que se intensificará en los próximos meses coincidiendo con la efeméride.

En el año del 25 aniversario, el Museo de las Ciencias ha apostado por una programación especial bajo el lema «Celebramos el futuro», con nuevas exposiciones y una gran variedad de propuestas desde conferencias hasta eventos destinados a la ciudadanía, «para expresar el agradecimiento a todos los visitantes que han acudido al Museu de les Ciències desde su inauguración», dijeron fuentes de la entidad.

Dos nuevas exposiciones: ‘Leonardo. 500 años de Genio’ y ‘Metamorfosis», que se inauguraron esta primavera, marcaron el inicio de la celebración de las bodas de plata del Museu de les Ciencias.

Durante los meses de mayo y junio se realizó la acción de los ‘Golden Tickets’, una búsqueda de 25 sobres con boletos dorados escondidos en el Museu de les Ciències y que contenían premios especiales para los visitantes que los encontraran. Además, a la entrada del Museu y desde junio se ha instalado un photocall con la mascota ‘Kuriosa’ y una cápsula del tiempo, un proyecto que recoge las ideas, recuerdos y visiones de nuestro presente para ser descubierto en el 50º aniversario.

Para el 1 de octubre se ha programado la apertura de ‘Los guardianes de la ciencia’, primer encuentro con tres de los divulgadores científicos más populares de España: José Luis Crespo (astrofísico), Sandra Ortonobes (divulgadora biomédica) y Javier Santalolla (físico de partículas) responderán a preguntas clave en una charla de libre acceso hasta completar aforo.

El XXV Encuentro Anual de la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España se desarrollará del 1 al 3 de octubre, con más de 40 museos unidos por la divulgación científica.

Con motivo de la Semana de la Ciencia, del 3 al 6 de noviembre se realizarán una serie de conferencias que exploran cómo la ciencia y el futuro avanzan de la mano. Se abordarán temas como la Inteligencia Artificial y el pensamiento del futuro, entre otros.

Finalmente, para celebrar sus bodas de plata, se celebrará un espectáculo tecnológico de videomapping que transformará el lago exterior del Museu de les Ciències en un lienzo de luz, color y tecnología.