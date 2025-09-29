La juventud de València podrá formarse gratis en idiomas durante el curso 2025-2026
La iniciativa permite a jóvenes de entre 12 y 30 años aprender, practicar y perfeccionar idiomas en un entorno formativo y de conversación
Redacción Levante-EMV
La Concejalía de Familia, Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha una nueva edición del programa Idiomas Jóvenes, una iniciativa gratuita dirigida a personas de entre 12 y 30 años interesadas en mejorar su competencia en lenguas extranjeras y en valenciano.
La oferta incluye cursos de inglés, francés, italiano, alemán y valenciano en diferentes niveles, que se desarrollarán a lo largo del curso académico 2025-2026, divididos en tres trimestres. Las clases de italiano arrancaron el 22 de septiembre, mientras que las de francés, alemán, valenciano e inglés comienzan esta semana del 29 de septiembre. La formación se prolongará hasta junio de 2026.
Los cursos no solo proporcionan una base sólida en gramática y vocabulario, sino que también ofrecen espacios de conversación que favorecen la práctica real y el intercambio cultural.
La concejal de Familia, Juventud e Infancia, Mónica Gil (Vox) señala que “con este programa queremos dar a la juventud de Valencia una herramienta gratuita, útil y accesible para ampliar sus horizontes personales y profesionales. Aprender idiomas es abrir puertas al futuro”.
“El éxito de ediciones anteriores nos demuestra que existe una gran demanda y motivación entre los jóvenes, por eso seguimos apostando por una oferta variada y de calidad que contribuya a su desarrollo académico, laboral y cultural”, ha recalcado Gil
Asimismo, la misma concejalía ha puesto en marcha cursos gratuitos de inglés dirigidos a jóvenes de Castellar-Oliveral, una de las pedanías afectadas por la dana. Con esta medida se refuerza el compromiso de la concejalía con la formación y el apoyo a las familias de las zonas afectadas por la barrancada, sumando nuevas oportunidades educativas a las ya iniciadas el pasado 15 de septiembre, como son el servicio de acompañamiento psicofamiliar y las actividades de refuerzo educativo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sin clases este lunes en València y en más de 30 municipios de l'Horta, la Ribera y el Camp de Morvedre afectados por la dana
- Directo: la gran gala fallera en el Roig Arena elige a las 26 candidatas a fallera mayor de València 2026
- Convierten una guardería en bajos turísticos dentro de un patio interior de Arrancapins
- La historia detrás de cada candidata a Fallera Mayor de València 2026
- Llegaron las 26 falleras del 26
- Lista para derribo la primera arrocería histórica de la Malva-rosa
- Fallas 2026: A qué hora es la elección de las cortes de honor y dónde verlo en directo
- Quién es quién en la corte de honor de 2026