La juventud de València podrá formarse gratis en idiomas durante el curso 2025-2026

La Concejalía de Familia, Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha una nueva edición del programa Idiomas Jóvenes, una iniciativa gratuita dirigida a personas de entre 12 y 30 años interesadas en mejorar su competencia en lenguas extranjeras y en valenciano.

La oferta incluye cursos de inglés, francés, italiano, alemán y valenciano en diferentes niveles, que se desarrollarán a lo largo del curso académico 2025-2026, divididos en tres trimestres. Las clases de italiano arrancaron el 22 de septiembre, mientras que las de francés, alemán, valenciano e inglés comienzan esta semana del 29 de septiembre. La formación se prolongará hasta junio de 2026.

Los cursos no solo proporcionan una base sólida en gramática y vocabulario, sino que también ofrecen espacios de conversación que favorecen la práctica real y el intercambio cultural.

La concejal de Familia, Juventud e Infancia, Mónica Gil (Vox) señala que “con este programa queremos dar a la juventud de Valencia una herramienta gratuita, útil y accesible para ampliar sus horizontes personales y profesionales. Aprender idiomas es abrir puertas al futuro”.

“El éxito de ediciones anteriores nos demuestra que existe una gran demanda y motivación entre los jóvenes, por eso seguimos apostando por una oferta variada y de calidad que contribuya a su desarrollo académico, laboral y cultural”, ha recalcado Gil

Asimismo, la misma concejalía ha puesto en marcha cursos gratuitos de inglés dirigidos a jóvenes de Castellar-Oliveral, una de las pedanías afectadas por la dana. Con esta medida se refuerza el compromiso de la concejalía con la formación y el apoyo a las familias de las zonas afectadas por la barrancada, sumando nuevas oportunidades educativas a las ya iniciadas el pasado 15 de septiembre, como son el servicio de acompañamiento psicofamiliar y las actividades de refuerzo educativo.