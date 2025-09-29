Máxima alerta en València: Las tormentas descargan en La Torre y se vigilan las infraestructuras críticas

Noche y madrugada en máxima alerta en València ante la alerta roja por lluvias decretado por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Las tormentas han vuelto a descargar con fuerza en las pedanías del sur de la ciudad, donde en la dana del 29 de octubre fallecieron 13 personas, en especial, en La Torre, donde se ha registrado el máximo de lluvia con 30 litros/m2. Hacia las 2 de la madrugada, Guardia Civil ha informado que una acequia se había desbordado en la calle Pintor Joan Miró de La Torre. Ante la acumulación del agua se ha cortado el acceso a la pedanía desde la V-30. Una Unidad de Bomberos se ha personado en el lugar y ha liberado la acequia, lo que ha permitido que el nivel del agua haya vuelto a la normalidad y se haya podido restablecer el tráfico en la zona.

También en el Parque de Cabecera del Jardín del Turia, entre Mislata y València, se han registrado esta madrugada 29 litros/m2. En Benimàmet y Vara de Quart también se han alcanzado registros elevados cuando lo peor de la tormenta podría estar por llegar.

Desde el domingo por la tarde la Policía Local de València ha tenido unidades policiales en los lugares más sensibles de las pedanías del norte y del sur, así como en los puntos más críticos de la ciudad. Durante toda la noche el tráfico ha funcionado con normalidad y no se han realizado restricciones en los túneles ni en ningún otro punto.

Patrullas de la policía Local han vigilado puntos críticos la noche del domingo y madrugada de este lunes / A.V.

En lo que afecta a las pedanías, se ha realizado una vigilancia especial del caudal de agua de los barrancos. En Massarrojos se ha controlado el barranco del Carraixet, con especial atención a los puntos en los que, por la morfología de los barrancos, existen más probabilidades de que se desborde.

Atención a los barrancos

En la parte sur los agentes han controlado el nivel de las acequias. La de Azagador de la Torre es la que presentaba un mayor caudal, pero siempre en unos niveles seguros, han informado fuentes municipales a primera hora de este lunes.

Por otro lado, Los CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet han estado al completo esta noche. También se abrió el centro de emergencia climática del Carmen y el polideportivo de Benimaclet.