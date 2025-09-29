Preocupación en el Perellonet, Saler y El Palmar: la tormenta "se está desplazando"

Preocupación por las pedanías del sur de València, en concreto, por el Palmar, El Perellonet y El Saler donde las tormentas están descargando con fuerza esta tarde noche, con máximas de 45 litros/m2 en el Saler, según registraban a las 18 horas los pluviómetros municipales. La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha informado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) celebrada a las 19 horas, que "estamos sufriendo y especialmente atentos por las pedanías del sur", hacia donde se ha desplazado un operativo especial con dos bombas. "La tormenta se está desplazando y puede ir en las próximas horas hacia el mar o meterse en València".

"La ciudad está atendida", ha dicho Catalá. El Ayuntamiento tiene movilizados 370 efectivos de Bomberos, policía local y personal del Ciclo Integral del Agua.

Bomberos achican agua en el Perellonet / A.V.

Abiertas las compuertas de la Gola del Perellonet

De momento, los sistemas de alcantarillado están respondiento, salvo situaciones puntuales como el desbordamiento esta mañana de una acequia en la Torre, una de las pedanías más castigadas por la dana de hace casi un año y donde esta tarda la lluvia ha dejado 43 litros por m2. Los datos del agua que está llegando a la Estación Depuradora de Pinedo son también elevados y superan ya los cien litros por metro cuadrado. Cinco de las nueve compuertas de la gola del Perellonet, una de las tres que regulan el caudal de la Albufera, se han abierto para evacuar agua al mar. El nivel de la Albufera ha subido considerablemente en pocas horas pasando desde las 13 horas de nueve a 19 centímetros de subida.

La alcaldesa y su equipo siguen "la evolución del temporal" desde la sala del Centro Integral de Seguridad y de Emergencias (CISE) durante toda la jornada, aunque a última hora de la tarde Catalá anunciaba que se desplazaba a la zona del Perellonet para ver como está la situación.

"Las próximas horas puede haber más agua, se puede desplazar hacia el mar o venir a la ciudad", ha insistido la alcaldesa. "La ciudad está atendida pero hay que tener precaución y que no se realicen desplazamientos innecesarios". "Es necesario seguir las recomendaciones por los canales oficiales".

Albergues abiertos para personas sin hogar

Hay recursos asistenciales en marcha, con el SAU y el X4 por si alguna persona sin hogar precisa dormir en los albergues dispuestos por el ayuntamiento. Esta noche pasaremos a alerta naranja previsiblemente por lo que las clases solo permanecerán suspendidas en las zonas de las pedanías de la dana, las zonas inundables según el Patricova y en el Marítimo. "Seamos muy prudentes", ha pedido Catalá.

La atención se centra, dada la cercanía de la tormenta al litoral de València en los pueblos del sur más expuestos al temporal.

Natzaret también en alerta

En Natzaret, los vecinos también están en alerta ya que en las últimas horas han visto aumentar el caudal de la desembocadura. "Tenemos dos cauces, el viejo y el nuevo, a ambos lados y si la tormenta descarga sobre València el barrio se puede inundar". La semana pasada, técnicos municipales estuvieorn en esta barrio del Marítimo impartiendo la formación frente a emergencias. Los vecinos, explica en este sentido el presidente de la Asociación de Vecinos de Natzaret, Julio Moltó, "necesitamos planes de emergencia específicos y adaptados a las singularidades de cada barrio". La formación del ayuntamiento, ayuda pero se queda en generalidades. En pocos años, Natzaret se ha inundado ya tres veces.