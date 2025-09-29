València aguarda sin actividad las peores horas del temporal

La ciudad de València ha amanecido con una calma tensa y sin apenas actividad a la espera de que llegue la gran descarga del temporal, que según los últimos pronósticos meteorológicos será a partir de esta misma tarde.

El ayuntamiento había programado para hoy el pleno de septiembre —se había adelantado un día porque el rey inaugura mañana el curso académico de las universidades—, pero los portavoces de los grupos acordaron ayer aplazar la sesión para cuando pase el episodio de lluvias.

No fue la única cancelación. También estaba prevista y también se ha pospuesto el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València, cita a la que preveía acudir la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y que se celebrará una vez haya pasado la alerta roja meteorológica.

Asimismo, València ha suspendido toda la actividad lectiva reglada y no reglada en todos los centros escolares de la ciudad, así como de los Centros Ocupacionales. Igualmente se ha suspendido la actividad en los Centros Sociales o la Universidad Popular, y se han cerrado bibliotecas, parques y cementerios.

Ayer, la Generalitat recordaba en sus redes sociales el derecho de los trabajadores de no asistir a su puesto de trabajo en caso de alerta roja. Estos pueden acogerse al llamado “permiso climático” recogido en el Real Decreto-ley 8/2024, un permiso retribuido que permite a los trabajadores ausentarse hasta cuatro días de su puesto de trabajo en caso de riesgos graves o alertas climáticas severas que impidan el acceso al trabajo. En la misma línea, el organismo autonómico instó a las empresas a primar la modalidad de trabajo a distancia cuando sea posible y el trabajo en cuestión lo permita.

Una de las empresas que tomó la iniciativa fue Consum al anunciar el cierre de sus casi 200 supermercados ante el riesgo meteorológico. El resto de cadenas de distribución en València sin embargo han abierto sus establecimientos esta mañana con normalidad. En general la actividad profesional se ha visto drásticamente reducida —también el trasiego de vehículos— salvo el eco de radiales y martillos en la rehabilitación de algunos edificios.

Lo peor, en València ciudad

La última actualización del modelo Arome prevé que lo peor de la alerta roja se producirá en la ciudad de València. Se observa claramente en los mapas de precipitaciones acumuladas. En algunos puntos de la ciudad, los más cercanos a la costa como el Cabanyal o el Grao, se podrían superar los 500 litros por metro cuadrado.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha incidido en esta circunstancia esta mañana, en sus declaraciones a la cadena Ser. "Se prevé que llueva con mucha intensidad en la zona de València -, ha señalado-. Ahora, el grueso está en el golfo de Valencia y puede entrar hacia el litoral y el área metropolitana".