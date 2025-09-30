Adiós a la oficina antidesahucios de València con 6.000 expedientes abiertos

València prescindirá a partir de mañana de un servicio municipal, la Oficina por el Derecho a la Vivienda, que en sus cuatro años de funcionamiento ha atendido a más de 6.000 familias. La concesión del servicio a una cooperativa especializada en asesoría jurídica fue prorrogada un año, pero en las cuentas de 2025 el gobierno municipal introdujo un apunte señalando que el contrato no sería objeto de nueva licitación (183.392,84 €), dando así por concluido el contrato hoy 30 de septiembre de 2025.

La Oficina por el Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento de València se inauguró el 27 de octubre de 2021, con Joan Ribño al frente del gobierno municipal. Fue concebida como un servicio integral para ayudar a la ciudadanía en cuestiones relacionadas con la vivienda, incluyendo asesoramiento jurídico, mediación en situaciones de desahucio y búsqueda de soluciones alternativas para familias en riesgo de perder su hogar. Situada en la calle Bélgica, 18, gestionó miles de casos en su primer año de funcionamiento, centrando sus esfuerzos en apoyar a personas en situación de vulnerabilidad económica o social.

En sus primeros meses la oficina evitó 187 desahucios mediante intervención directa, además de proporcionar apoyo jurídico y social a cientos de familias. Se creó con el objetivo de garantizar el derecho fundamental a la vivienda para las personas con menos recursos.

Pero el servicio municipal no solo ha intervenido de manera directa en la situación de miles de familias, sino que también ha elaborado estudios para intentar poner números a un problema, la falta de acceso a la vivienda, que cada vez golpea a más gente en València. Así, la Oficina por el Derecho a la Vivienda elaboró a finales de 2024 un informe anual donde radiografiaba la situación de las nuevas unidades de convivencia atendidas, normalmente familias con derecho a justicia gratuita por su bajo nivel de ingresos o personas inmersas en procesos judiciales relacionados con la vivienda, como la okupación o la morosidad (impago del alquiler).

De los 1.194 hogares analizados durante un año, la oficina municipal hizo una clasificación por tipo de problemática. Las principales causas por las cuales las unidades de convivencia se dirigen al servicio están relacionadas con el alquiler, casi el 60% del total. De ellas, un 34 % (406 familias) acudieron por la finalización de sus contratos y la subida de precios o la transferencia de estas viviendas a otras tipologíascomo el turismo o los fondos de inversión. Los impagos o peligro de impago de las rentas suponen el 21 % del total de la oficina, circunstancia ocasionada por la pérdida de ingresos repentina unido a rentas de alquiler que superan el 30 % de los ingresos familiares mensuales. Finalmente, el 10 % de las familias atendidas en la oficina municipal okupan viviendas.

Como se ve, buena parte de las personas atendidas en el servicio acudían a él acuciadas por la inaccesibilidad de los alquileres en la ciudad, con rentas medias de más de 1.100 euros y hasta 107 interesados en cada vivienda que sale anunciada en las plataformas inmobiliarias. En ese contexto, tanto Compromís como PSPV habían solicitado consolidar el recurso especializado que hoy expira y pasa a diluirse en Servicios Sociales.

Según explicó la concejala Marta Torrado a los socialistas en respuesta oficial: "Se ha establecido una coordinación entre el Servicio de Vivienda y el de Servicios Sociales, a los efectos de que se produzca el trasvase de aquellos temas que la Oficina de Derecho a la Vivienda pueda tener pendientes de comunicar, para que se prosiga con las actuaciones que sean competencia de los Servicios Sociales municipales, en relación con el ámbito competencial de la vivienda."

Se espera por tanto que los 6.000 expedientes aún abiertos se asuman desde los Servicios Sociales, pero las familias perderán la herramienta municipal de asesoramiento jurídico y, en caso de necesitarlo, tendrán que pasar por el servicio de orientación del Colegio de Abogados de València.