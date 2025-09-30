El agua vuelve al viejo cauce del Turia

El temporal que durante dos días ha azotado la Comunitat Valenciana se ha cebado menos de lo previsto en el ‘cap i casal’, pero sí ha dejado una imagen ya habitual cuando llueve copiosamente en la capital autonómica: el viejo cauce del Turia convertido en jardín vuelve a acumular litros de agua repartida en innumerables piscinas.

Una vez superada la alerta roja –la ciudad continúa en alerta naranja–, levantada la prohibición de acceder a los jardines, unos pocos vecinos se han aventurado a recorrer el pulmón verde de la ciudad con sus mascotas, sus bicis o corriendo en una suerte de operación colectiva de control de daños. El jardín esta mañana está menos concurrido de lo habitual.

Las lluvias de la tarde y parte de la noche no han dejado grandes destrozos en la masa arbórea, pero los nueve kilómetros de ajardinamiento se han llenado de balsas que dejan algunas zonas impracticables, obligando a peatones y ciclistas a zigzaguear para evitar los estancamientos. Buena parte del agua se ha acumulado en las zonas de tierra situadas entre los carriles bici y amplias extensiones de césped.

El temporal llena de piscinas el viejo cauce / Levante-EMV

Algunos espacios de descanso con bancos permanecen completamente anegados, como algún parque infantil de tierra; y tampoco ha funcionado el drenaje en innumerables tramos de los carriles-bici en las dos márgenes del viejo cauce –carriles que rivalizan con el de la Avenida del Puerto por ser los peores conservados de la ciudad–.

Otro de los puntos más afectados por el temporal ha sido el proyecto de jardín que se está realizando en el tramo VI, bajo las Torres de Serrano, donde se prevé crear un “hotel para bichos”. El amplio rectángulo se ha convertido en un gran barrizal y los operarios que trabajan en el jardín tratan de achicar el agua sobrante.

El temporal llena de piscinas el viejo cauce / Levante-EMV

Por lo demás, el centro de la ciudad no ha registrado grandes incidencias, como tampoco se han visto afectados por el temporal los barrios del litoral, donde las previsiones situaban el foco de la tormenta. Malva-rosa, Cabanyal, Grao y Natzaret han amanecido con absoluta normalidad.

Zona de descanso completamente anegada / Levante-EMV

El Perellonet se lleva la peor parte

"Sin incidencias significativas". Con este diagnóstico, la ciudad de València ha superado la alerta roja, pero que ha servido para apreciar nuevamente que las zonas inundables son las que han recogido lo peor de la misma. El Perellonet ha sido la zona que ha recibido la mayor cantidad de agua, hasta 184 litros, pero sin registrar daños graves.

Siguiendo el plan anunciado hace apenas quince días, la alerta naranja se ha convertido en base para cerrar los colegios en pedanías afectadas por la dana, en zonas inundables y en la fachada marítima; es decir todas aquellas partes del término municipal que reciben el vertido de las aguas.

Carril bici encharcado / Levante-EMV

Los Bomberos de la ciudad han tenido que hacer hasta 70 salidas para atender emergencias. De ellas, cuatro han sido por la caída de árboles en otras tantas calles de la ciudad: Marqués de Zenete, José María Mortes Lerma, Conde Salvatierra-Sorní y Floresta. En los dos primeros se han producido daños en vehículos estacionados.