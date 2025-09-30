Clínica Sampayo premiada en los Emprende 2025

Sampayo Clinica Estética & Microcirugia (Dmedical 1D9 Servicios Médicos Sl) ha sido el ganador de la categoría Lidera de los Premios Emprende 2025 del Ajuntament de Valencia para reconocer el esfuerzo, la valentía y la capacidad de generar empleo y futuro de los emprendedores de la ciudad. El galardón , que reconoce a empresas de reciente creación y que tienen una evolución destacada, fue recogido por el Dr. David Martínez Sampayo, para quien “este premio es un reconocimiento a la medicina regenerativa como el camino hacia una salud más humana y duradera, nos demuestra que el futuro de la salud no está en sustituir sino en reactivar los mecanismos biológicos que ya posee el propio cuerpo”.

Los galardones se han dividido en cinco categorías , dotadas con 7.000 euros cada una, lo que supone un total de 35.000 euros destinados al impulso del talento emprendedor valenciano. Los otros galardones han sido Legado para Farmacia Alonso; Reactiva para Discos Oldies y Cra para Virginia Lorente. Las 57 candidaturas presentadas han sido valoradas por una comisión calificadora que ha evaluado los proyectos en función de criterios específicos para cada categoría.

El premio se entregó durante la gala que se celebró en el dificio Veles e Vents . Durante el acto se destacó por parte de la Concejalia de Empleo , Formación y Emprendimiento la importancia de estos premios como motor de motivación y consolidación del ecosistema empresarial y la intención de visibilizar el esfuerzo y la valentía de quienes emprenden en València y estos premios no solo reconocen a empresas y proyectos, también inspiran y demuestran que con trabajo y compromiso se puede generar empleo, riqueza y oportunidades.