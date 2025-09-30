Desalojo en Castellar: otro susto para Salvador y Dolores
Precintan una casa de campo tras resquebrajarse una parte de los forjados de la terrada y la fachada principal
Aunque la dana de octubre llegó bastante amainada a la huerta este de Castellar-l'Oliveral, Salvador y Dolores revivieron los malos recuerdos de la avenida de agua cuando, a primeras horas de la madrugada, oyeron un estruendo en su propio domicilio mientras contemplaban como una parte de la estructura de su casa se resquebrajaba y caía. Son los protagonistas involuntarios uno de los sustos más importantes en el término municipal de València. Un caso aislado en el que el agua acabó por colapsar una parte del forjado de su domicilio se derrumbó. Afortunadamente, fue en la zona de la terraza y en la fachada principal, pero hubo tiempo para poder salir y esperar la llegada de los Bomberos.
Ambos son vecinos "de toda la vida" -él es albañil jubilado-, con su casita de campo a las afueras de la población. Y que ahora permanece precintada por la Policía Local a la espera de poder evaluar los daños. Según informó el ayuntamiento, ambos fueron evacuados y llevados al domicilio de su hija, que reside en l'Oliveral, a la espera de que se determine qué hay que hacer para garantizar la habitabilidad de la vivienda.
La zona soportó bastante bien los efectos de la lluvia de octubre. Para cuando llegó la torrentera, ésta empezaba a desviarse en dirección al sur por la Albufera, lo que no impidió que en las viviendas -todo casas de campo de una o dos plantas y numerosos campos de cultivo-, entraran dos palmos de agua.
Esta incidencia es la más importante dentro del parte de la ciudad de València, en la que los Bomberos han tenido que realizar 70 actuaciones, incluyendo cuatro caídas de árboles en diferentes barrios del mismo, con dos de ellos afectando a vehículos allí estacionados. Estos han sido en las calles Marqués de Zenete, en La Roqueta, y José María Mortes Lerma, en Patraix.
Durante toda la noche el tráfico ha funcionado con normalidad y no se han realizado restricciones en los pasos inferiores y túneles de la ciudad. En las proximidades de la V-30, la Policía Local ha señalizado una zona con agua acumulada en la salida hacia Benetússer y Catarroja.
