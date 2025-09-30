Las lluvias derrumban un edificio municipal en el Cabanyal

El plan del PP para prolongar Blasco Ibáñez hasta el mar sigue cobrándose inmuebles en el barrio del Cabanyal años después de que el gobierno progresista le diera carpetazo definitivo. El temporal de lluvias de los últimos dos días ha provocado el colapso de un edificio ruinoso ubicado en el número 210 de la calle Escalante, ocasionando el derrumbe del techo y parte de la fachada trasera.

Este edificio de dos plantas fue adquirido por el Ayuntamiento de València cuando aún estaba vigente el plan del Cabanyal, pero una vez se descartó la citada prolongación pasó a manos de la sociedad Plan Cabanyal, que finalmente, en mayo de 2016, se lo vendió a la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València (Aumsa) para que construyera en él una residencia de estudiantes.

Colapsa un edificio de Aumsa en el Cabanyal / Levante-EMV

Un estudio de arquitectura llegó a desarrollar en 2017 el proyecto de rehabilitación de la fachada y la adecuación del edificio como alojamiento para estudiantes, pero la futura residencia quedó en mero boceto y el edificio ha seguido degradándose en el último lustro y medio, especialmente en su parte trasera –la fachada principal aguanta los embates meteorológicos–.

Así, el edificio centenario con protección parcial se emparenta en su degradación con un amplio grupo de bloques públicos y privados llevados hasta la ruina en el mismo Cabanyal y, tal como contó en su día Levante-EMV, diecisiete de ellos adquiridos posteriormente por fondo de inversión alemán para construir bloques de apartamentos en uno de los barrios con más presión turística de València.