Vuelco en la historia del santo cáliz: investigadores valencianos desvelan el "viaje real" de la reliquia

Una nueva publicación de los profesores de la Universidad Católica de València, Catalina Martín Lloris, doctora en Historia del Arte, y Guillermo Gómez-Ferrer, doctor en Filosofía da un vuelvo a la historia del santo cáliz que se custodia en la Catedral de València. En la publicación, titulada el "El Santo Cáliz. Una historia real", que se iba a presentar este lunes, pero se ha tenido que aplazar ante los avisos de nivel rojo por fuertes tormentas la capital, los investigadores desmontan la hipótesis más aceptada, incluso por la propia Catedral y el cabildo, de la "vía romana".

Una teoría que mantiene que el vaso de piedra (ágata) tallado que Jesús utilizó en la Última Cena fue llevado a Roma por San Pedro y custodiado allí por los papas hasta el siglo III cuando el Papa Sixto II, para salvarlo de la persecución del emperador Valeriano, lo envió a España, en concreto a Huesca, por medio de su diácono San Lorenzo. Durante la invasión musulmana la reliquia se escondió en distintos puntos del Pirineo, hasta llegar al monasterio de San Juan de la Peña, así lo acreditaría un documento de 1071. La reliquia fue entregada en el año 1399 al Rey de Aragón, Martín el Humano. El relicario real llegó al Palacio Real de València en el siglo XV y fue entregado en 1437 al cabildo como aval para obtener financiación para sufragar las guerras de la Corona.

El expolio en Roma

La historiadora Catalina Martín sostiene otra teoría. La investigadora, que centró su tesis doctoral, publicada en 2005, en la reliquia, ha dedicado 25 años a estudiar y buscar documentos que acrediten el "viaje real" que hizo el cáliz hasta llegar a València. La profesora sostiene que la venerada copa de ágata que se exhibe en la Catedral de València la recuperó realmente Jaume II El Just en el siglo XIV tras alcanzar un acuerdo para su devolución con el sultán del Cairo, poseedor del vaso sagrado, "robado" en el siglo IX durante la Última Cruzada junto con otros tesoros de la Basílica de Constantino de Jerusalén.

Catalina Martín / UV

"Mi objetivo como historiadora ha sido buscar la documentación sobre el cáliz desde que aparecen las primeras referencia". Para ello ha investigado en distintos archivos, desde el de la Corona de Aragón en Barcelona, al Archivo Histórico de Madrid, el propio Archivo de la Catedral de València, el del Reino y el del Patriarca. "Había mucha documentación publicada".

Testimonios clave de los peregrinos que la vieron

Los investigadores han encontrado documentos clave de testimonios de peregrinos desde el siglo IV hasta que el siglo IX que acreditarían que la copa de la Última Cena junto con otras reliquias estaban en Jerusalén. El primer testimonio encontrado es de la monja española Ejeria que viaja a Tierra Santa en el siglo IV y deja escrito que en la basílica de Constantino vio las "reliquias de la pasión: la lanza, la copa y un trozo de la cruz".

Antes que Jaume II, otros reyes reclamaron a los sultanes el retorno de la reliquia, entre ellos el rey de León, pero no hubo respuesta. Fue luego, en 1322, cuando el rey Jaume II lo vuelve a pedir y entonces el sultán, con quien según los investigadores, el rey aragonés tenía mucha relación, accede. La copa llegaría entonces en 1322 a manos de Jaume II. "Solo nos falta encontrar el documento perdido que nos diga que pasó entre 1322-27 y 1399 y cómo llegó a San Juan de la Peña la reliquia", que formaba parte del ajuar real y era un objeto muy preciado." Cuando llegó lo hizo a manos del rey, pero no sabemos la transacción hasta San Juan de la Peña.

Las reliquias "eran una obsesión" en esa época. Para consagrar una iglesia se necesitaban reliquias por eso "hubo un tráfico tremendo" de las mismas. Eran objetos "supercodiciados", destaca la investigadora.

Como sea, afirma la investigadora, su trabajo acredita que el recorrido del cáliz fue otro y apunta a la vía de Jesusalén. No descarta con todo Martín que en un futuro puedan aparecer documentos que digan otra cosa. Entonces "se tendrá que revisar todo".

El documento perdido

Catalina Martín explica que hasta ahora se habían hecho relatos "de forma aislada" sobre la historia del cáliz, "una joya de la cristiandad" siempre rodeada de mito y leyenda. Este nuevo libro "da una visión más integrada" que intenta, aseguran sus autores, alejarse de fabulaciones.

La investigadora asegura que el hallazgo de los denominados documentos de El Cairo en 2015 que supuestamente acreditaban que el cáliz auténtico era el de León, el conocido como Cáliz de Doña Urraca fueron un golpe en su investigación, aunque finalmente la autenticidad de esta copa no fue probada.

Guillermo Gómez-Ferrer / Hortensia GarcÃ­a

La historiadora explica que la publicación aporta "una mirada de la historia totalmente nueva". "Hemos explicado por qué se ha mantenido tanto tiempo la hipótesis de la vía romana, hemos analizado cómo se genera y por qué se repite tanto tiempo" y finalmente creen haberla desmontado. "Ha sido increíble descubrir que la reliquia estuviera tan documentada". Otra cosa, admite, es afirmar que es realmente la copa en la que cenó Jesús en la Última Cena. De existir, como afirman los propios teóricos del Cabildo, la de València, un pequeño cuenco de ágata engastado en un soporte decorado con piedras preciosas, sería "la menos improbable".

La obra propone un recorrido "riguroso y documentado por más de dos mil años de historia, fe y poder a través del objeto sagrado". Los autores separan con precisión los hechos contrastados de las leyendas y fabulaciones en torno al Cáliz, documentando su trayecto desde Jerusalén hasta la Catedral de Valencia.

Relato "coherente, sin leyendas ni fantasías"

Para Martín Lloris, este libro supone la culminación de una investigación iniciada hace más de dos décadas. Con su tesis doctoral “logramos introducir la reliquia en la historia y no verla como un hecho aislado” y, veinticinco años después, “podemos ofrecer un relato coherente y documentado, sin leyendas ni fantasías”.

Por su parte, Gómez-Ferrer destaca las vertientes filosófica y estética de la obra. La primera “aporta método” y la segunda “permite entender cómo cada época valoraba las reliquias”, lo que enriquece la investigación histórica y ayuda a “construir una narrativa coherente sobre la trayectoria del cáliz”. El volumen también recoge cómo la devoción hacia la reliquia ha evolucionado a lo largo de los siglos, desde las primeras peregrinaciones de la cristiandad, hasta las lecturas contemporáneas vinculadas erróneamente al mito artúrico.

Catalina Martín insta, en este punto, a "que se deje de llamar grial al Santo Cáliz porque no es leyenda es una pieza que existió, es real".