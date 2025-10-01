Borja Sanjuán será el abanderado en el 9 d'Octubre

El Grupo Municipal Socialista ha confirmado que su portavoz, Borja Sanjuán, será el abanderado en la Procesión Cívica del 9 d'Octubre. Siguiendo la rotación de partidos, solo quedaban el PSOE y Vox como posibles portadores. Finalmente, la alcaldesa -de quien es prerrogativa la delegación- la ha encomendado al partido de la oposición, que a su vez la encomienda a su portavoz.

Tras confirmarse la asignación, Sanjuán ha asegurado que "ser portador es tener la responsabilida de representar a los valencianos y valencianas a días del aniversario de una gran tragedia, en la que se puso de manifiesto que pertenecer es ponerse en la piel de los demás, cuidarse y protegerse. Ese es el patriotismo: la empatía".

Sanjuan emplaza a reivindicar "esa memoria de un orgullo y una responsabilidad compartida que ha de volver a entrar desde las calles a las instituciones. La Senyera ha de ser memoria y reivindicación, porque ha de representar lo que siente el pueblo valenciano".

Falta por confirmar y determinar, tras una reunión que se mantendrá al respecto, si su cometido será en todo el recorrido o si la cederá en el Te Deum. Hay que recordar, por ejemplo, que en la procesión del año pasado así hizo Papi Robles, de Compromís, mientras los ediles socialistas tampoco participaban del oficio religioso.

La última vez que el PSOE ostentó el cargo fue en 2021 la actual delegada de gobierno y futura candidata a la alcaldía, Pilar Bernabé

Abanderados de la Procesión Cívica (1979-2024)

1979: Pedro Zamora (PCE)

1980: Fernando Millán (PSOE)

1981: Juan A. Lloret (PSOE)

1982: Esteban Novella (UCD)

1983: Juan A. Lloret (PSOE)

1984: Joan Ballester (PSOE)

1985: Clementina Ródenas (PSOE)

1986: Martín Quirós (AP)

1987: González Lizondo (UV)

1988: Fernando Puente (PSOE)

1989: Fermín Artagoitia (PSOE)

1990: Joan Ballester (PSOE)

1991: González Lizondo (UV)

1992: José Luis Olivas (PP)

1993: Joan Ballester (PSOE)

1994: Manuel Tarancón (PP)

1995: Francisco Camps (PP)

1996: Aurelio Martínez (PSOE)

1997: Juan Vicente Jurado (PP)

1998: Alfonso Grau (PP)

1999: Miguel Domínguez (PP)

2000: José Luis Ábalos (PSOE)

2001: Vicente Igual (PP)

2002: Jorge Bellver (PP)

2003: Rafael Rubio (PSOE)

2004: Silvestre Senent (PP)

2005: Carmen del Río (PSOE)

2006: Marta Torrado (PP)

2007: Vte. G. Móstoles (PSOE)

2008: Alfonso Novo (PP)

2009: Mercedes Caballero (PSOE)

2010: R. Isidro Sanchis (PP)

2011: Francisco Lledó (PP)

2012: Joan Calabuig (PSOE)

2013: Cristóbal Grau (PP)

2014: Salvador Broseta (PSOE)

2015: Joan Ribó * (Compromís)

2016: Fernando Giner (Cs)

2017: María Oliver (VlcC)

2018: Sandra Gómez (PSOE)

2019: Mª José Català (PP)

2020: Narciso Estellés (Cs)

2021: Pilar Bernabé (PSOE)

2022: Sergi Campillo (Compromís)

2023: Mª José Catalá * (PP)

2024: Papi Robles (Compromís)

2025: Borja Sanjuán (PSOE)

* Primera autoridad municipal ese año