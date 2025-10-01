Catalá pide blindar la procesión cívica del 9 d'Octubre frente a las protestas por la dana y Palestina

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha pedido a la Delegación del Gobierno incrementar la seguridad durante la procesión cívica del 9 d'Octubre para blindar la celebración ante lo que ha definido como un "ambiente convoluso". Se refiere la primera edil a las protestas que asociaciones y vecinos del área metropolitana llevan meses protagonizando en repulsa a la gestión realizada por el Consell el día de la barrancada del 29 de octubre y las semanas posteriores, pero también habla de las posibles manifestaciones que puedan convocarse el día de la Comunitat Valenciana para protestar contra el genocidio en Gaza.

Como telón de fondo de la demanda realizada por la alcaldesa al Gobierno central aparece la Vuelta a España, cuando las protestas propalestinas bloquearan al pelotón en Madrid y obligaron a cencelar la última etapa de la gran ronda ciclista. La movilización social española dio la vuelta al mundo y el mismo malestar se ha replicado en otros países y deportes, como viene ocurriendo en los partidos del Maccabi de Tel Aviv en la Europa League.

Este año, en medio de ese "ambiente convulso", el encargado de desfilar con la Real Senyera será el portavoz socialista Borja Sanjuán. Para el gobierno municipal resulta de vital importancia proteger la integridad de los participantes en el desfile y la ciudadanía presente en la procesión cívica, pero también busca salvaguardar uno de los símbolos del pueblo valenciano.