Ciudades que ganan alturas ante la crisis de la vivienda

Construir sobre edificios existentes, una propuesta que el grupo municipal socialista defenderá en una moción en el pleno ordinario de este jueves del Ayuntamiento de València, no es ninguna novedad. Ayuntamientos como el de Barcelona ya lo permiten, con limitaciones, en su normativa urbanística y el Govern de Baleares aprobó el año pasado una Ley de medidas urgentes de Vivienda que abre la puerta a que los ayuntamientos puedan aumentar alturas en los centros urbanos. Empresas especializadas en la gestión de los derechos de vuelo proliferan ya para aprovechar este hueco en el mercado.

Fuentes de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona explican que recrecer edificios es una posibilidad que permite el plan general de ordenación urbana (PGOU), pero solo en el caso de que no hayan agotado su edificabilidad. “Si el edificio lo permite, se pueden hacer” nuevas viviendas sobre cubierta. Lo que no precisan cuántas se han podido construir por esta vía en los últimos años, coincidiendo con la crisis habitacional.

En la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de València, con Juan Giner al frente, ya han calificado la propuesta socialista de “ocurrencia”. ¿Por qué dos alturas y no tres? ¿Por qué una altura en edificios protegidos o en todos los edificios? En edificios de l’Eixample, ¿qué se le va a exigir a los edificios para saber si la prueba de carga pueden elevarlo o no? Si alguien tiene un ático, ¿se le va a poner sobre el ático dos viviendas más? Son algunas de las interrogantes que Juan Giner lanzó para cuestionar la propuesta de la oposición.

Lo cierto es que la falta de suelo está llevando a las ciudades a explorar esta opción y ya hay empresas especializadas en la construcción modular o industrializada, más ligera que la construcción tradicional, sobre cubiertas. En la ciudad condal hay varias firmas que se dedican a esta actividad. Atic o Kaitek Arquitectura han desarrollado varios proyectos en Barcelona de sobreelevación de edificios, en la mayoría de los casos son propietarios únicos del inmueble, pero también pueden hacerlo las comunidades de propietarios, aunque son los menos porque la gestión es aún compleja. Hay que tener en cuenta que construir viviendas sobre las cubiertas no siempre es viable porque no todos los edificios pueden soportar las cargas y exceso de peso. También es compleja la gestión de las distintas normativas, por ejemplo, la de incendios y evacuación para estas construcciones anexas.

El aprovechamiento urbanístico del vuelo sobrante de los edificios puede ser una fuente de ingresos para las comunidades de propietarios, que luego pueden alquilar las nuevas construcciones. En Internet es fácil encontrar empresas que se dedican a comprar el derecho de vuelo a las comunidades de propietarios para promover por su cuenta las nuevas viviendas a cambio de mejoras que revalorizarán el inmueble. Este mercado es limitado pero empieza a abrirse en las grandes ciudades ante las limitaciones del suelo y los precios disparados de la vivienda. Para Pau Martínez el aumento de alturas del parque ya edificado es un campo que se puede abrir pero siempre teniendo en cuenta no saturar los barrios que ya tengan una densidad de población alta. Son nuevas viviendas pero también nuevos vecinos que exigen más servicios, apunta.

Ventas del vuelo

El arquitecto Pau Martínez (Kaitek Arquitectura) explica que en Barcelona la sobreelevación de edificios “está bastante regulada”, aunque es necesario que el inmueble en cuestión tenga edificabilidad sobrante. Para poder actuar sobre todo el parque de vivienda privada sería necesario un cambio de normativa urbanística. Eso es precisamente lo que piden los socialistas en la ciudad de València. En el "cap i casal" la normativa es muy restrictiva con la sobreelevación de viviendas, que durante años se ha perseguido y mirado con lupa. El grupo municipal socialista calcula que descontando los centros históricos en la ciudad, que quedarían en su propuesta fuera por la protección patrimonial de los edificios, se podrían construir 70.000 viviendas ganando dos alturas en edificios existentes o 30.000 si se quedase en una más . Todos tendrían calificación de vivienda protegida, topando los precios de alquiler para evitar la especulación como ha hecho el gobierno balear en su normativa de vivienda.