Comienza el derribo de los chiringuitos de la Malva-rosa: "Cambiará la imagen pero no la esencia de nuestra cocina"

Arranca el derribo de la primera de las arrocerías que renovarán el Paseo Marítimo. Emociones encontradas de los propietarios del histórico restaurante El Bobo, cuyo derribo ha empezado a primera hora de la mañana. "Es una mezcla de ilusión y nostalgia", afirma Javier Arnal, la tercera generación en el negocio que dirige con su hermano Vicente. La alcaldesa, Mª Jose Catalá, y el concejal de Urbanismo, han asistido junto con la edil de Innovación, Paula Llobet, al inicio del derribo, que se prolongará un par de días.

Construidas en los años 90

Este año se derribarán cinco de las 12 arrocerías construidas en los años 90, que habían quedado obsoletas. Las otras cinco lo harán en 2026. Quedarán dos mas que de momento no se van a demoler, una de ellas ocupada por un Pans & Company

Los hosteleros de la popular y turística playa de la Malva-rosa de València se han preparado para los derribos de las arrocerías que desde hace tres décadas sirven paellas y cocina tradicional valenciana a pie de playa.

Corrosión y desperfectos

La arquitectura de estas construcciones singulares, que en origen fueron merenderos de playa, ha quedado obsoleta. La corrosión y los desperfectos hacen mella en los restaurantes cuya planta superior sirve únicamente de almacén. La Asociación de Restaurantes de la Malva-rosa lleva casi una década esperando los permisos de las distintas administraciones implicadas para la renovación de los locales, uno de los grandes atractivos turísticos de las playas urbanas de València.

Las arrocerías actuales serán derribadas en dos fases, este año serán seis las que vayan a tierra y después del verano de 2026 se derribarán las otras seis. Serán sustituidas por nuevos locales de arquitectura modular, prefabricados, que se han construido en una fábrica de Almussafes de la empresa Inhaus.