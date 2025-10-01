Las lluvias dejan en evidencia la urgencia de los seis depósitos de tormentas pendientes en València

Las intensas lluvias registradas en València entre el domingo y el martes con máximas de casi 200 litros por metro cuadrado en el Perellonet dan cuenta de la capacidad de respuesta de la red de alcantarillado de la ciudad ante emergencias pero también dejan ver algunas debilidades. Entre ellas, la urgencia de completar la red de depósitos de tormentas progamada en la ciudad que impidan el vertido de las primeras y contaminadas aguas de lluvia al mar. Según el balance realizado el martes por el ayuntamiento, los depositos de tormentas del Cabanyal-Eugenia Vinyes (el más grande de la ciudad con 20.476 m³ de capacidad), El Saler (de pequeñas dimensiones, apenas 957 m3) y La Torre (8.700m m3) se llenaron.

En València quedan por construir seis depósitos de tormentas, la mayoría en el Marítimo. Están pendientes entre otros el del PAI del Grao, el de la calle Ibiza, el de Natzaret, el de la Malva-rosa y el de Benimaclet. Los que se puedan meter como carga urbanística se harán así y los que no los tiene que asumir el ayuntamiento.

El concejal del Ciclo del Agua, Carlos Mundina, apunta que la respuesta del sistema de evacuación ha sido buena. "Ha caído mucha agua". No se nos han inundado pasos inferiores y la vigilancia ha funcionado bien. "Teníamos a 43 personas del ciclo del Agua trabajando, con diez equipos con cubas repartidos por la ciudad". Las tormentas de estos días han sido la prueba de fuego porque la alerta roja del año pasado, que devastó l'Horta Sud y las pedanías del sur de València, no dejó apenas agua en la capital, donde los problemas vinieron por los fallos en las potabilizadoras de abastecimiento de agua que si se vieron afectadas y colapsadas por la entrada de lodo.

Tanques de tormentas

Mundina asegura que quedan obras de mejora y modernización por acometer para mejorar la respuesta de la ciudad ante episodios, cada vez más frecuentes, de intensas lluvias, pero está todo pendiente que se resuelva el recurso ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la nueva contrata del alcantarillado de la ciudad que se Global e Hidraqua le disputan a Acciona. Mientras no se resuelva y se renueve el contrato no se podrán llevar a cabo esas mejoras que incluyen 61,8 millones de euros para obras de renovación de infraestructuras, entre ellas la renovación y adecuación de 4,5 kilómetros del colector norte, que se llevará el 65% de la inversión prevista para renovación de la red.

Distintos expertos aconsejaron en la comisión de reconstrucción impulsada por el Ayuntamiento de València tras la dana del 29 de octubre ampliar y mejorar con tubos de secciones más grandes los 1.388 kilómetros de red de alcantarillado y colectores en València que canalizan las aguas de lluvia hacia las depuradoras.

Zonas inundables obsoletas

Otra de las carencias en materia de emergencias que el temporal deja en València es que sigue pendiente de actualizar el Plan Especial de Inundaciones de València. En la última junta de protección civil el concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, anunció que se iba a contratar a una empresa externa para actualizar los datos del plan que, tras lo ocurrido en la dana de hace un año, se demuestra que está totalmente obsoleto. El plan, basado en las previsiones del Patricova autonómico, no incluye los pueblos de sur de València (La Torre, Forn d'Alcedo y Castellar-Oliveral) que mantiene como zonas no inundables y donde murieron 13 personas en la dana. El último temporal ha vuelto a castigar a los pueblos del sur. El actual plan de inundaciones de la capital solo contempla como zonas inundables y de riesgo moderado Massarrojos (una de las pedanías del norte), el Marítimo y los pueblos de la Albufera (el sur de Castellar, Pinedo y el Palmar). Natzaret es uno de los barrios que reclama ser incluido como zona inundable.