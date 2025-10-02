El 67% de los menores atendidos en Casa Caridad son víctimas de la crisis de la vivienda

El 67 % de los menores de los Centros Infantiles de Casa Caridad están "atrapados en la precariedad habitacional", ya que residen en viviendas compartidas con personas ajenas a la unidad familiar, habitaciones de alquiler, centros de acogida temporal o residencias habitadas por otros familiares. Así lo asegura esta entidad en un comunicado, en el que señala que los centros de educación infantil de Petxina, Benicalap y Torrent acogen este curso a más de un centenar de niños y niñas de entre 1 y 3 años en situación de vulnerabilidad, la mayoría con padres jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 35 años y sin ingresos estables.

Estos centros continúan siendo un recurso pionero en la Comunitat Valenciana al ofrecer educación gratuita y de calidad, junto con un conjunto de servicios complementarios que garantizan una atención integral: almuerzo, comida y merienda; material escolar y uniformes; actividades extraescolares y escuela de verano; y acompañamiento familiar a cargo del equipo de intervención social.

Empeoramiento de las condiciones habitacionales y laborales

La información recogida por Casa Caridad en los procesos de admisión para el presente curso escolar muestra un "empeoramiento en las condiciones habitacionales y laborales" de las familias que han solicitado plaza en las Escuelas Infantiles respecto al curso anterior. Asimismo, el 45% de ellas no cuenta con redes de apoyo cercanas y el 33 % son monoparentales.

En 2024, estos centros atendieron a un total de 861 personas entre alumnado y sus familias, ofreciendo un entorno seguro y educativo con intervención social continuada.

El objetivo es educar en igualdad de oportunidades, atendiendo la diversidad familiar y trabajando de forma conjunta con los progenitores para fortalecer competencias, vínculos y valores como el respeto, la empatía o la solidaridad.

Perfil de las familias solicitantes

El perfil de los padres y madres que han solicitado plaza para sus hijos e hijas en alguno de los centros de Educación Infantil de Casa Caridad es de personas jóvenes -el 72 % de los progenitores tiene entre 18 y 35 años- y sin ingresos estables, tan solo el 28% cuenta con una nómina regular.

Destaca además que el 19 % de los hombres y el 82 % de las mujeres se encuentra en desempleo y un 12 % de ellas son víctimas de violencia de género.

El problema de la vivienda en la ciudad y su entorno se refleja claramente en las familias que recurren a los Centros Infantiles de Casa Caridad, ya que el 67 % de ellas reside en viviendas compartidas con otras unidades familiares (con y sin parentesco).

Otro 24 % en habitaciones alquiladas, el 18 % en Centros de Acogida Temporal y el 17 % en casa de familiares o conocidos, entre otras fórmulas habitacionales, cifras que reflejan "la pérdida de autonomía residencial de los menores y sus familias".

Solamente el 3 % de los progenitores cuenta con vivienda en propiedad (con y sin hipoteca) y el 30 % restante reside en pisos de alquiler, de ellos el 13 % acumula deudas de vivienda o suministros básicos.

Intervención educativa y social

Además de la labor pedagógica en el aula, el equipo de intervención social de Casa Caridad realiza un seguimiento individualizado de cada familia a través del Programa Escuela Familia, que aborda de manera integral áreas clave como vivienda, empleo, salud, extranjería y cobertura de necesidades básicas.

Este acompañamiento se complementa con formación parental, apoyo educativo y la gestión de ayudas económicas propias.

"La educación en la primera infancia es un recurso transformador y un punto de partida para el cambio. En nuestras Escuelas Infantiles no solo se acompaña a los niños y niñas en su desarrollo, sino que se trabaja también con sus familias para ofrecerles estabilidad y nuevas oportunidades", señalan desde la entidad.