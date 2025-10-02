Compromís reclama que Netanyahu sea declarado "persona non grata"
La portavoz de Compromís reclama la ruptura de relaciones con el estado de Israel
La portavoz de Compromís Papi Robles ha intervenido antes del pleno municipal para reclamar "al estado español que acabe el comercio de armas con Israel y las relaciones con el Estado de Israel y como lo pedimos al gobierno español, se lo pedimos a este ayuntamiento y que declare persona non grata a Benjamin Netanyahu".
Se ha referido a la intervención del ejército de Israel sobre los barcos de la flotilla. "Hago mías las palabras de nuestro compañero Juan Bordera, que formaba parte de la misma y quiero explicitar que esto es la punta del iceberg. No es lo que pasa con la flotilla, sino cómo el estado de Israel está pasando por encima de todas las leyes internacionales y derechos humanos de cualquier persona".
