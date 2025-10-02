El edificio de La Torre comprado por València se llena de apartamentos turísticos

El edificio de 134 viviendas que la alcaldesa Catalá ha anunciado que comprará en La Torre se ha llenado en pocas semanas de 9 apartamentos turísticos que han colonizado casi todos los bajos de la manzana, tal como ha denunciado la portavoz de Compromís en València, Papi Robles, en el canutazo previo al pleno de septiembre –aplazado hasta hoy por la alerta roja meteorológica–. “Es una situación que roza el surrealismo. Catalá nos habla de moratorias e inspecciones, pero la realidad es que en València no dejan de aparecer nuevos apartamentos turísticos, incluso en propiedades municipales. Es un episodio más del sinsentido que está provocando la turistificación en València”, ha denunciado Robles.

“La gran paradoja es que el edificio que el Ayuntamiento de València comprará con la opción de tanteo y retracto es para destinarlo a alquiler asequible, concretamente para el vecindario que ya vive en estas viviendas. Recordemos que la alcaldesa se ha visto forzada a hacerlo ante la profunda crisis de la vivienda que sufre València, potenciada por una turistificación desbocada”, ha explicado Robles. La razón es que, como recuerda la concejala valencianista, "el PP siempre se ha opuesto a hacer uso del mecanismo de tanteo y retracto, y solo la presión de los medios de comunicación y de los grupos de la oposición les ha obligado a dar el paso".

La valencianista Papi Robles junto a los apartamentos turísticos de La Torre / Levante-EMV

El edificio está situado en la calle Paz Azzati Cutanda, en el barrio de Sociòpolis, en la pedanía de La Torre. Con 134 viviendas, un fondo de inversión quería comprarlo por solo 67.000 euros cada piso —muy por debajo del precio de mercado—, con lo que existía un alto riesgo de expulsión del vecindario que ya vivía de alquiler en este bloque. Finalmente, el Ayuntamiento se comprometió a su compra, aunque esta aún no es efectiva.

La portavoz de la formación, Papi Robles, ha tachado de “increíble” lo que está pasando en València: "Incluso en un edificio que ha comprado el Ayuntamiento para garantizar vivienda, nos encontramos con bajos convertidos en apartamentos turísticos. Esta es la imagen más clara de la hipocresía de Catalá: habla de moratoria, pero no controla nada. En lugar de dar servicios a un barrio como Sociópolis, golpeado por la dana y necesitado de recursos, lo dejan en manos de la especulación”.

"Sin control municipal"

Compromís per València ha recordado que la solicitud de licencia de cambio de uso data de mayo de 2024, antes de la moratoria, pero en cualquier caso la medida no afectaba a los Pobles del Sud porque PP y Vox rechazaron incluirlos, pese a las peticiones de la formación valencianista.

"La regulación de apartamentos que está tramitando el Ayuntamiento es muy permisiva", señala Robles, y, "como ya estamos viendo, extenderá el problema a toda la ciudad. Es un queso gruyer que deja espacios para que aparezcan más apartamentos en toda València", ha añadido. "Ya denunciamos en julio que había obras para apartamentos turísticos que avanzaban sin ninguna supervisión, y este es un ejemplo más de lo que está pasando en toda la ciudad”, ha apuntado Robles.

Compromís considera que la situación demuestra la incoherencia del gobierno municipal: “Catalá vende la moratoria como una gran solución, pero la realidad es que han dejado agujeros legales, han excluido zonas enteras y no supervisan ni siquiera sus propios edificios. Es la hipocresía convertida en política”, ha denunciado Robles.

Zona dana y necesidad de servicios

La portavoz ha puesto el acento en la situación especialmente delicada del barrio: “Hablamos de una zona afectada por la dana, donde aún faltan recursos y servicios básicos como en Sociópolis. En lugar de dedicar los bajos a cubrir necesidades vecinales, permiten que se conviertan en apartamentos turísticos. Es una auténtica locura y una prueba más de la pasividad de Catalá”.

El ayuntamiento no compró los locales comerciales

Por su parte, el concejal de Urbanismo de València, Juan Giner, ha replicado en el pleno que en la planta baja del edificio de La Torre hay apartamentos porque el gobierno progresista del Rialto cambió la normativa "para que se pudieran hacer apartamentos turísticos en bajos en vez de peluquerías, cafeterías o pequeño comercio". Asimismo, Giner ha aclarado que el ayuntamiento ejerció el derecho de tanteo y retracto para hacerse con las viviendas del edificio pero no con los bajos comerciales, por ese motivo se han podido promover alojamientos en la base del bloque municipal.