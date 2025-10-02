El Gremio de Panaderos de València elige la mejor "mocadorà" de 2025

Apenas unos días después del concurso de panes tradicionales, el Gremio de panaderos y Pasteleros de València ha dado a conocer los resultados del concurso de repostería dedicado a la fiesta del 9 d'Ocbure.

David Esteve Pastisseria se ha convertido en el ganador de la Mejor ‘Mocadorà’ 2025 de la 44 edición del Concurso de Sant Donís.

En esta ocasión, este horno de la calle Burriana de València, habitual en los puestos de honor del concurso, hace doblete al conseguir también el primer premio de la modalidad de Ornamentación Comercial, destacando por su originalidad y creatividad en el diseño, composición y presentación artística de su escaparate.

Respecto al resto de participantes, en la categoría de ‘Mejor Mocadorà’, el segundo premio ha recaído en Pastelería Galán y el tercer premio en el Horno San Antonio. En la modalidad de ‘Ornamentación Comercial”, Horno San Antonio y Pastelería Galánhan sido reconocidos con el segundo y tercer premio respectivamente.

Referente singular

El Concurso de Sant Donís se ha convertido en un referente singular dentro de la Comunitat Valenciana cuyo objetivo es reconocer y difundir la repostería artesanal que, cada 9 de octubre, viste los escaparates de los establecimientos participantes, reflejando al mismo tiempo la implicación tanto de los maestros pasteleros como de la sociedad valenciana en la conservación de sus tradiciones gastronómicas.

Segundo Premio Mejor Mocadorà. Pastelería Galán / GPPV

La 44 edición del Concurso de Sant Donís ha contado con la participación de una variedad de establecimientos agremiados que han presentado sus creaciones ante un jurado integrado por maestros pasteleros, representantes de asociaciones de consumidores como AVACU, Tyrius y la Unión de Consumidores, junto con miembros de la Escuela de Bellas Artes.

Como explica Laura de Juan, secretaria general del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, “la evolución del concurso demuestra cómo los artesanos logran reinventar una tradición centenaria sin perder su esencia. Cada propuesta sorprende por la técnica, el sabor y la capacidad de transmitir la identidad valenciana a través de un dulce tan característico”.

Tercer Premio Mejor Mocadorà. Horno San Antonio. San Antonio de Benageber / RLV

“Con la Mocadorà, estos profesionales no solo elaboran productos artesanos de gran calidad, sino que también contribuyen a preservar un patrimonio cultural gastronómico que forma parte de nuestra historia”, ha subrayado Laura de Juan.

El Gremio anima a la ciudadanía a mantener viva esta tradición acercándose a su horno de barrio para adquirir la auténtica Mocadorà. Para facilitar la búsqueda, los vecinos pueden localizar su establecimiento más próximo a través del localizador online ‘ Tu horno de barrio ”.

Primer Premio Ornamentación Comercial. David Esteve Pastisseria / GPPV

La celebración de Sant Donís

Cada 9 de octubre, coincidiendo con el Día de la Comunitat Valenciana, la ciudad de València celebra a San Donís, considerado popularmente como el “día de los enamorados valencianos”. La costumbre dicta que los enamorados regalen a sus parejas la conocida Mocadorà: un pañuelo que envuelve pequeñas piezas artesanas de mazapán elaboradas a mano.

El origen de esta tradición se remonta al siglo XIII, cuando, tras la Guerra de Sucesión, los Decretos de Nueva Planta prohibieron las celebraciones populares del 9 de octubre, en las que se solían lanzar petardos en honor a la entrada de Jaume I en València. Como alternativa, los confiteros crearon dulces en forma de “piulets” y “tronadors”, imitaciones de aquellos petardos, que pronto se convirtieron en emblema de la festividad.

Además, los artesanos comenzaron a modelar mazapanes con apariencia de frutas y hortalizas, en alusión tanto a la riqueza de la huerta valenciana como a la antigua costumbre de los musulmanes de regalar productos agrícolas a doña Violante de Hungría, esposa del rey conquistador. Desde entonces, regalar la Mocadorà se ha transformado en un gesto cargado de simbolismo y afecto, que sigue transmitiéndose de generación en generación y continúa emocionando a los valencianos cada octubre.