"Vergüenza" y "Normativa". Gobierno y oposición se enzarzan nuevamente por los Honores y Distinciones de València

La aprobación de los Honores y Distinciones de la ciudad de València estaba lleva escrita la divergencia de criterios y la crítica entre grupos municipales, porque éste ya se había escenificado cuando se dio a conocer la lista.

Fue el Partido Socialista quien abrió el fuego porque no se les aprobó la Medalla de Oro a las asociaciones de vecinos de las pedanías afectadas por la dana. Maite Ibáñez aseguró que "es una vergüenza. Hay formas y formas y ustedes las han perdido todas. Pueden darle las vueltas que quieran, pero ninguna respuesta burda puede ocultar lo evidente: que no se les quiere entregar a las asociaciones. Es mejor ocultarlas antes que realizar un acto de justicia cívica". Y acusó al gobierno municipal que "se puede estar junto a las víctimas o junto al señor Mazón y esta alcaldesa se pone del lado del señor Mazón".

Defendió Ibáñez a las asociaciones por ser merecedoras en base a "su respuesta firme y organizada ante la dana, que ha puesto de relieve el papel de los movimientos vecinales en la reconstrucción de la ciudad" pero "es mejor dejarlas invisibles". En conclusión: "Las medallas responden a lo que la alcaldesa decide. Esto es autoritarismo. Se está amputando una parte importante de la ciudad".

Y después fue el turno de Pere Fuset, para expresar el voto en contra al nombramiento de Hija Predilecta a la periodista María Consuelo Reyna. cuando apeló a "Adela Cortina, hija adoptiva de esta ciudad por cierto, que decía que a las personas hay que respetarlas siempre, pero no todas las opiniones son respetables. No podemos compartir el honor a quien, en plena transición, en lugar de concordia y respeto, se dedicó a blanquear la violencia desde las páginas de un diario. Señalar crudamente entre bombas y agresiones a gente progresista y valencianista no es un mérito para ser premiado.

Por eso votaremos en contra, sintíendolo mucho. Y lo expresamos con el sincero deseo de que algún día pida disculpas por esa deriva intolerante, que mancha su innegable trayectoria profesional. El día que pida disculpas daremos el voto a favor". Apelaron además a que la concesión no había pasado todos los trámites legales para ello en el momento de anunciarse.

Maite Ibáñez / RLV

La cuestión de los 50 años

A José Luis Moreno le tocó no defender los honores, sino explicar las concesiones polémicas. Primero, por el hecho de que el PSOE propuso dos honores y se ha atendido uno, a Max Aub como Hijo Adoptivo. "No vean cosas que no son. La normativa es la que hay. Ustedes saben que hay una costumbre de que cada grupo haga una propuesta, que impulsaron ustedes cuando gobernaban y han presentado dos propuestas. En 2024 hubo un grupo municipal que presentó dos propuestas y las dos aceptables. Pero se tuvo que retirar una y así se hizo. Habría sido un agravio hacer ahora lo contrario. Y además, sus propuestas -las del PSOE- se recogieron y estudiaron a pesar de entregarse doce días después del final de plazo".

Y que, una vez analizadas, "una cumplía las condiciones del honor solicitada" la de Max Aub, pero la de la Medalla para las asociaciones no "por reglamento. En este caso, es la de ser colectivos con 50 años en adelante de vigencia. Y eso no lo cumplían".

No compró el argumento el PSOE echando mano de archivo para recordar que algunas Medallas de Oro como a Quiero Corredor o al Instituto Valenciano de la Infertilidad se le dieron sin tener esa solera de medio siglo. ¿Qué tipo de bulos nos quiere contar?". Y ahí intervino la propia María José Catalá para "tras consultarlo con el secretario municipal", apelar a que "los años forman parte de la nueva normativa, aprobada en 2022. Es a partir de ese momento cuando se establecen las bandas de años para cada tipo de medalla. Esas asociaciones lo recibieron cuando no existía".

Por último, Moreno también explicó por qué lo que recibirán las asociaciones vecinales será la Medalla de la Gratitud -el "premio de consolación" para el PSOE-. "Según su normativa es poara autoridades, corporaciones, colectivos o particulares que, con motivo de calamidades públicas hayan hecho esfuerzos y sacrificios. En casos como salvar personas o bienes, prestar cooperación a los servicios públicos, prestar aydua para reparar o tener un papel relevante en la normalización. Aquí queda claro que el honor más claro para estas asociaciones es la Medalla de la Gratitud. Por eso se aceptaron las dos distinciones del PSOE, uno para Honores y otro para Medalla de la Gratitud y así es una por grupo municipal".

Relación de distinciones

Los galardonados, que lo son "por sus aportaciones a la vida cultural, social e institucional de la ciudad" son propuestas de la corporación, pero especialmente del equipo de gobierno. El PSOE ha conseguido incluir, en el apartado de Hijos Adoptivos, al intelectual Max Aub, mientras que, en este mismo apartado, Compromís ha aportado el activista vecinal Vicente Torres.

Completan la lista de Adoptivos el arquitecto y diseñador del Plau Sur, Claudio Gómez Perretta (ya lo anunció Catalá en el Debate Sobre el Estado de la Ciudad), el maestro José Serrano y el experto en arte y actual director del Centro Hortensia Herrero, Javier Molins, éste el único en vida.

Serán reconocidos como hijos e hijas predilectos de la ciudad el presidente de Casa Caridad, Luis Miralles; la catedrática del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universitat Politècnica de València, e investigadora del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, Pilar Roig; el periodista y comunicador Joaquín Prat (a título póstumo); la periodista Mª Consuelo Reyna; y el que fuera presidente de la Asociación del Hogar-Escuela de Sant Bult, Antonio Bellido.

Asimismo, los reconocimientos incluirán la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad, que será para el Colegio Oficial de Enfermería de València (tras celebrar su 125 aniversario); y la Medalla de Plata el Capítulo de l’Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma.