Las nuevas arrocerías de la Malva-rosa: "Mucho cristal", más comensales y terraza en altura con vistas al Mediterráneo

El presidente de la Asociación de Restaurantes de la Malva-rosa, José Miralles, dueño además de La Alegría de la Huerta, se mostraba este miércoles satisfecho del inicio de los trabajos de demolición de las arrocerías de la Malva-rosa, anticuadas y pendientes de reforma desde hace una década. "Es un día feliz para las generaciones de hosteleros que llevamos tanto tiempo trabajando aquí". Con la reforma de los locales, que reducen impacto visual y mejoran su integración en el entorno, confían en que Costas no vuelva a poner reparos a la renovación de las concesiones.

Restaurantes "en precario"

"Teníamos unas instalaciones muy precarias y era necesario renovarlas para ofrecer un servicio de más calidad a los clientes". Hemos pedido que la renovación vaya acompasada con una mejora del paseo marítimo que también se construyó en los años 90 y ha pasado muchos temporales. "Han sido muchos años de espera, pero finalmente ha llegado el momento", asegura Miralles. Sobre la reforma, el presidente de los hosteleros ha explicado que van a ser locales "con mucho cristal, vegetación y acero". "El objetivo era quitar la pesadez y el cemento de los locales, reducir el impacto en el paseo marítimo". Serán además locales sostenibles con placas solares. Sin duda lo mejor de los locales, será "la terraza y el comedor cubierto que habrá en la primera planta, con vistas privilegiadas al Mediterráneo, que es lo que más demanda el cliente".

Paredes de cristal

La reforma de los chiringuitos arroceros de la Malva-rosa ha requerido de la modificación del plan especial del Paseo Marítimo, que ha sido un trámite "muy lento", explica Miralles. La cubierta ondulada actual pasa a ser una cubierta en planos inclinados que permitirá instalar placas solares. La ocupación máxima edificada pasará a ser de 229,30 m2, con una terraza superior de 144 m2 cubiertos y cerrados con acristalamiento y otros 85 m2 de terraza descubierta.

Los nuevos locales ganarán aforo, al pasar de 150 a 200 comensales. En la planta baja se permitirán terrazas cubiertas, bajo porches, en la parte frontal. Todo para cumplir con las exigencias de Costas que consideraba excesivo el espacio ocupado por las terrazas de las arrocerías.

Por otro lado, los nuevos edificios se colocarán 50 centímetros sobreelevados sobre el suelo "para hacer frente a la subida progresiva del nivel del mar o para evitar inundaciones en la época de temporales marítimos o de grandes tormentas, todo ello sin aumentar los volúmenes permitidos por el Ministerio de Transición Ecológica y Costas.