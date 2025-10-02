PP y Vox aprueban en solitario el Organismo Valencia Sostenible tras eliminar el término "cambio climático" de los estatutos

Con la última alerta roja por temporal que ha paralizado la ciudad todavía reciente, el gobierno de PP y Vox del Ayuntamiento de València ha aprobado este jueves, en solitario, en el pleno ordinario de septiembre, que se iba a celebrar el lunes y se ha tenido que trasladar al jueves por el temporal, la creación del Organismo Autónomo Muncipal (OAM) Valencia Sostenible, que aglutina la Fundación València Clima y Energía y el Centro de la Alimentación Sostenible, con un presupuesto de 2,5 millones de euros. Compromís y PSPV han votado en contra del nuevo organismo tras el cambio del texto original de los estatutos para borrar el término "cambio climático" impulsado por el grupo municipal de Vox, cuyos concejales no han tomado la palabra para defender su enmienda al texto.

La concejala socialista, Elisa Valía, ha cargado contra la alcaldesa, Mª José Catalá, por plegarse al "negacionismo rancio y cutre" de sus socios de gobierno de Vox, cuyo portavoz, José Gosálbez, "ha tenido que pasarle el tamiz del negacionismo". Los socialistas han tendido la mano al PP para apoyar el nuevo organismo si vuelven a la versión original de los estatutos y ha repasado los cambios introducidos. "Ni matizan ni mejoran, simplemente cambian". "La adaptación al cambio climático y la renaturalización desaparecen y la transición energética se cambia por eficiencia energética que no es lo mismo porque podemos seguir consumiendo recursos que no encajan en la eficiencia". Introducen el término "cultura climática", que es muy “woke”, ha destacado Valía en relación al término inglés que cuestiona la imposición de ideas progresistas. "La descarbonización no existe y lo dejan en que se reduzca la contaminación", ha añadido Valía.

Rita Barberá ya habló de cambio climático

El concejal de Compromís Sergi Campillo ha incidido en que "el último temporal ha dejado en evidencia que el cambio climático es real". Lo dicen expertos como el catedrático Jorge Olcina, que advierte de que los efectos del cambio climático en la zona mediterránea son especialmente notables por el calentamiento del mar. "Este pleno se suspendió por una alerta roja", ha recordado Campillo. "Cuántos muertos necesitan para tomarse en serio la emergencia climática en la ciudad", ha preguntado el concejal valencianista. "La respuesta que nos dan es eliminar toda alusión al cambio climático en el nuevo organismo" encargado de impulsar políticas para la sostenibilidad. "Es un insulto a las víctimas de la dana", ha espetado Campillo. "Estos estatutos han pasado por la censura al mas puro estilo 'trumpista'”. La censura llega a tal nivel que le han cambio el nombre al Observatorio Climático que creo Rita Barberá para dejarlo en Observatorio de Valencia. "Estamos retrocediendo veinte años", ha reprochado Campillo, en un debate donde Vox no ha tomado la palabra.

"El último temporal que ha obligado a aplazar el pleno y la dana que ha dejado 229 muertos demuestran que la emergencia climática es una realidad"

Compromís ha presentado una enmienda para rectificar y volver al texto original sin censura, pero el PP y Vox la han rechazado. El concejal de Mejora Climática, Carlos Mundina, ha argumentado que este equipo de gobierno “no es ajeno a los fenómenos meteorológicos como el temporal que obligó a suspender este pleno”. "Estamos a favor de la evidencia científica, coincido con el catedrático Jorge Olcina y estamos en contra del negacionismo". Por eso, ha dicho, "estamos aprobando un nuevo organismo para impulsar políticas y proyectos como la instalación de paneles fotovoltaicos, los refugios climáticos y la colocación de arrecifes en las playas del sur para frenar la erosión y la salinización de la Albufera", ha detallado el concejal, quien ha reprochado a la oposición que con su falta de apoyo "votarán en contra de todo esto".

"Están al regate corto con un debate de nombres"

"Están al regate corto", con un debate "de nombres" cuando de los que se trata es de aprobar un organismo (que si mantiene el término "sostenible" en su denominación, ha subrayado Mundina) que va a permitir, entre otras cosas, acceder a fondos europeos para impulsar nuevos proyectos de mejora climática para la ciudad. Con el nuevo organismo, ha añadido Mundina, se regula situación laboral del personal de las fundaciones al integrarlos en un organismo público.