PP y Vox "entierran" la fundación investigada por la Fiscalía y la oposición lo tacha de "encubrimiento"

Uno de los puntos con más sustancia del pleno municipal de septiembre –aplazado por la alerta roja– abordaba la liquidación de la fundación Valencia Activa, organismo investigado por la Fiscalía Anticorrupción después de que Juan Manuel Badenas, exportavoz de Vox en València, adjudicara diversos contratos presuntamente irregulares a sociedades de la órbita del empresario José Parés. El gobierno municipal no ha esperado a que se resuelva la investigación judicial y hoy ha concluido los trámites para “enterrar” definitivamente la agencia municipal de ocupación, trasvasando sus 22 empleados a las concejalías de Empleo y Emprendimiento.

El debate lo ha comenzado el socialista Javier Mateo argumentando que quien votara a favor de liquidar la fundación se convertiría “en cómplice de un encubrimiento”. “Se liquida –ha seguido– para tapar un escándalo de corrupción en este ayuntamiento. Es el precio que hay que pagar para salvar a Catalá y Badenas aunque cueste empleo y oportunidades para miles de valencianos y valencianas. Se liquida porque hay dos votos de dos concejales que pueden complicar el mandato de Catalá y otros dos votos que se compran cuando es necesario”, ha aseverado Mateo.

Acto seguido, el edil socialista se ha dirigido directamente a Badenas y le ha pedido coherencia: “Usted con su voto de hoy (a favor de liquidar Valencia Activa) nos demostrará que por un sueldo y un sillón agachará la cabeza y votará a favor de algo que, según ha dicho públicamente, no debería ocurrir. Si vota a favor de esto demuestra que palabra puede que no tengan, pero precio sí. Y Catalá se lo está pagando con el dinero de los valencianos”, le ha espetado, antes de defender la utilidad de la fundación que hoy se pretendía extinguir: “La fundación ha orientado a miles de personas en un proceso complejo. Les pongo un ejemplo. Marina, mayor de 50 años y parada de larga duración. Gracias a Valencia Activa empezó con unas prácticas en una clínica dental y hoy tiene un empleo. Eso es lo que ustedes van a liquidar”, ha cerrado Mateo en su primer turno de palabra.

Por su parte, la concejala de Compromís Eva Coscollà ha tildado el cierre de “operación improvisada, opaca y plagada de interrogantes”. “No nace de mejorar las políticas de ocupación”, ha añadido, “nace de un escándalo y del nerviosismo”. Como ejemplo de la citada improvisación, Coscollà ha contado que cuando el gobierno municipal anunció la liquidación fijó unos términos y un calendario que no está pudiendo cumplir. “Seguimos sin tener informes fiables y el personal está en un limbo jurídico. La fundación está paralizada pero no liquidada, y además han renunciado a más de un millón de euros en subvenciones, ayudas que podrían haberse justificado porque el organismo ha prestado servicio en 2025”.

En tercer lugar, la decisión de extinguir la fundación la ha defendido desde el atril José Gosálbez, de Vox, reiterando lo que ha venido opinando en los últimos meses desde que anunciara su cierre: “Valencia Activa es un chiringuito”. El político voxista ha hablado del “entierro” de un instrumento que nació en 2005 de manera positiva para la empleabilidad en la ciudad, pero que “el gobierno de izquierdas prostituyó durante sus ocho años de trituradora”. Como avales de su postura ha recurrido al informe de la dirección general del sector público –que hablaba de duplicidades–, el informe de antifraude que sembraba una sombra sobre la contratación de dos subdirectores, y la condena del juzgado de lo social número 6 de València “por prácticas laborales injustas de 2015 a 2023”.

El ayuntamiento asumirá sus funciones

En la segunda ronda, Mateo ha dicho que el informe municipal esgrimido por Gosalbez estuvo “teledirigido” desde el propio gobierno y ha reiterado su primer argumentario: “Su único interés es proteger a Badenas y Catalá y seguir en el sillón mientras liquidan un organismo útil para los valencianos”. Por su parte, Coscollà ha lamentado que PP y Vox desmantelen un “modelo de políticas inclusivas estaban funcionando”. Y Gosálbez ha vuelto a su relato: “Ustedes creaban chiringuitos y nosotros los cerramos. Las actividades que llevaba a cabo la fundación se van a seguir llevando a cabo por el ayuntamiento. No es un recorte, es una reestructuración”. La reestructuración e integración de sus trabajadores en el ayuntamiento ha salido aprobada con 16 votos a favor de PP y Vox (incluidos Badenas y Cecilia Herrero) por 15 en contra de Compromís y PSPV.