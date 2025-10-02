Compromís pide un minuto de silencio por Gaza y Catalá suma a "todas las víctimas de cualquier conflicto"
El pleno de septiembre, aplazado por la alerta roja meteorológica, arranca con un gesto de respeto por las víctimas del genocidio israelí o, más genéricamente, por todas las víctimas de los conflictos internacionales
Comienzo atípico del pleno municipal de septiembre, aplazado hasta hoy por la alerta roja meteorológica. Cuando la alcaldesa María José Catalá se preparaba para tomar la palabra, Papi Robles, de Compromís, ha irrumpido en el atril de oradores y ha pedido un minuto de silencio “por el genocidio que está sucediendo en Gaza”. Acto seguido, la valencianista ha reflexionado: “Lo que está haciendo Israel es inhumano. No se puede ir contra los Derechos Humanos y pienso que este pleno se debe posicionar claramente claramente comenzando con un minuto de silencio”.
La alcaldesa no ha rechazado la propuesta de la oposición, pero ha apostillado: “Vamos a hacer un minuto de silencio por todas las víctimas de cualquier conflicto internacional que están sufriendo en todo el mundo”.
A continuación, todos los 32 concejales del pleno –sigue ausentándose la valencianista Gloria Tello– se han alzado respectivos escaños y han guardado el silencio en señal de respeto por las víctimas de Gaza o, más genéricamente, todos los conflictos del mundo. De la bancada de Compromís cuelga una bandera palestina y el valencianista Giuseppe Grezzi ha exhibido una enseña del mismo Estado.
Por su parte, pese a las reticencias de Vox en reconocer el genocidio contra el pueblo palestino –este partido boicoteó hace dos días el minuto de silencio por las víctimas del genocidio el Parlament balear–, los cuatro concejales ultraconservadores se han plegado a la propuesta de su alcaldesa y también se han puesto en pie.
